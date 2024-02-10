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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, Saldırı Sonrası Yaralanan Ebru Güneş'i Ziyaret Etti

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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay, Küçükçekmece'de düzenlenen saldırı sonrası yaralanan Ebru Güneş'i hastanede ziyaret etti. Yeniay, 'Durumu ağır olmakla birlikte yaşıyor. Şöyle söyleyeyim, gelişme olmasa operasyon devam etmez. Ameliyat devam etmez. Demek ki bir umut var. O umudu da biz dua ederek bekliyoruz' dedi.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay, Küçükçekmece'de düzenlenen saldırı sonrası yaralanan Ebru Güneş'i hastanede ziyaret etti. Yeniay, "Durumu ağır olmakla birlikte yaşıyor. Şöyle söyleyeyim, gelişme olmasa operasyon devam etmez. Ameliyat devam etmez. Demek ki bir umut var. O umudu da biz dua ederek bekliyoruz" dedi.

Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Yeniay, seçim çalışmaları sırasında düzenlenen saldırıda ağır yaralanan Ebru Güneş'i hastanede ziyaret etti. Hastane girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yeniay, "Ortalığı karıştırmak ve bulandırmak istenen bir hadise var ama inanıyorum ki emniyet güçlerimiz en kısa zamanda failleri bulacaktır. ve buradaki niyetin ne olduğu, bir takım sosyal medyada, şurada, burada bilgi kirliliği dolaşıyor. Arkadaşlar sabredelim. Güvenlik kuvvetlerimiz tüm güçleriyle üzerinde çalışmakta. Dolayısıyla şunu belirtmek istiyorum. Bir insan, ya da bir terör grubu, kar maskeli, 3-4 kişi birden uzun namlulu silahlarla nasıl bir olay gerçekleştirir. İlk baktığımızda tablo bu. Dolayısıyla da iddia etmemiz, şuraya yöneliktir demek sadece ve sadece basit bir açıklamadan ibaret olur. O yüzden de şu anda olayı çarpıtmayalım. Bugün tek dileğimiz var kızımızın şifa bulması, hayati tehlikeyi atlatmasıdır. Onun için dua edeceğiz. Bütün Küçükçekmece halkına, İstanbul halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Çünkü bu tip olaylar biliriz ki; terör dediğimiz şey beslendiği yer korku ve paniktir. Buna prim vermeyeceğiz, korkmayacağız. Kararlı bir şekilde sahada olacağız. Hedef her neyse, kimse hiç önemli değil. Dolayısıyla bu manada biz bugün bir demokrasi şenliği içerisinde kampanya yürütürken, böyle bir vakayla, böyle bir hadiseyle karşı karşıya kalmak gerçekten üzüntü verici. Tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve kızımıza da acil şifalar diliyorum. İnşallah tez zamanda doktorlarımız kurtaracaktır. Tek temennimiz bugün bu. Başka gündemimiz yoktur" şeklinde konuştu.

"DURUMU AĞIR, AMELİYATI DEVAM EDİYOR"

Hastaneden çıkışta Ebru Güneş'in durumu ile ilgili bilgi veren Yeniay, "Durumu ağır olmakla birlikte yaşıyor. Şöyle söyleyeyim, gelişme olmasa operasyon devam etmez. Ameliyat devam etmez. Demek ki bir umut var. O umudu da biz dua ederek bekliyoruz. Rabbim inşallah şifasını verecek. Çünkü bugün tek gündemimiz var, kızımızın hayatta kalması. Acil şifalar diliyorum. İnşallah Rabbim, Türk halkına ve ailesine bağışlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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