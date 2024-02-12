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AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal: Partimiz Her Geçen Gün Büyüyor

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AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, partilerine katılan yeni üyelerle birlikte daha fazla büyüyeceklerini ve Kırşehir'e hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

Ak Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Kırşehir'de partilerinin her geçen gün büyüyerek yola devam ettiğini bildirdi.

Ünsal, yazılı açıklamasında, Gelecek Partisi'nden istifa eden Kırşehir İl Başkanı Uğur Şener, il ve ilçelerden bazı yöneticiler ile çok sayıda kişinin partilerine geçmelerinden duyduğu memnuniyeti aktardı.

Ünsal, şunları kaydetti:

"Uğur Şener ve beraberindeki arkadaşlarımıza katılımları için teşekkür ediyorum. Kendilerine, hafta sonu yapılan belediye başkan adayları tanıtım toplantısında rozetlerini takan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, 'Gücümüze güç kattılar, hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte Kırşehir'e hizmet etmeye devam edeceğiz.' diyerek tebriklerini iletmişti. Bizler, onların da desteği ile daha fazla büyüyeceğiz. Katılan yeni arkadaşlarımızla yerel seçimlerde bugüne kadar yaptığımız çalışmaları, yeni yapacağımız projeleri ve hizmetleri vatandaşlarımıza anlatacağız. İnşallah Kırşehir merkez, ilçeler ve beldelerde AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak başarıya ulaşacağız."

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Şener ise AK Parti ailesine katıldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "İl Başkanımız Seher Ünsal ve Milletvekilimiz Necmettin Erkan, ne zaman arasak arkadaşlarımızın tüm taleplerinde yardımcı oldular. Bizlere değer verildiğini gördük. Bunun üzerine il ve ilçelerimizdeki partililerimizle AK Parti'ye katılma kararı aldık. Allah utandırmasın, Rabbim yar ve yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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