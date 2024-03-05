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AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Kentsel Dönüşüm Projesini Anlattı

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AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, kentsel dönüşüm projesiyle ilgili bilgi verdi. Çetinkaya, şehirdeki sorunları çözeceklerini ve halkın hizmetine sunacaklarını belirtti. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2 bin 100 konut yapılacağını ve belediye bünyesinde 550 konutun kiraya verileceğini söyledi.

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, kentsel dönüşüm projesiyle ilgili bilgi verdi.

Çetinkaya, yaptığı açıklamada, 1 Nisan sabahından başlamak üzere 2029'a kadar vadettikleri tüm projeleri, halkın hizmetine sunacaklarını belirtti.

Şehirde kangren haline gelen her sorunu çözeceklerini vurgulayan Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Daha müreffeh ve çağdaş bir Karabük için kolları sıvayacağız. Şimdiden bunun heyecanını yaşıyoruz. Bunun karşılığını sahada görüyoruz. Sokaklarda, caddelerde görüyoruz. İnşallah 27 günde başarılı bir şekilde geçirip, hayırlı bir neticeye varmak istiyoruz. Şehrimize hizmet için buradayız. Ortaya çıkacak güzel projeler, güzel bir Karabük'ü düşündükçe biz enerjik oluyoruz ve daha da motive oluyoruz. Sahada hemşerilerimizin teveccühünü ve desteğini gördükçe, daha da motive oluyoruz."

Çetinkaya, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2 bin 100 konut yapılacağına işaret ederek, "Belediye bünyesinde de 550 konut yaparak kiraya vereceğiz. Şehrimizde konut stoku düşük. Bir çok mahallemize baktığımızda konutlar yıpranmış. Depreme dayanıksız, modern, çağdaş gereksinimleri hayata koyamayan konutlar var. Biz göreve geldiğimizde, ilk olarak bunları revize edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan gelen taleplerin hepsini değerlendirdiklerini bildiren Çetinkaya, bu taleplere önümüzdeki 5 yıllık süreçte çare olacaklarını belirtti.

Çetinkaya, hiç bir şekilde kısır siyasi söylemlere katılmayacaklarını, tek gündemlerinin Karabük'e hizmet etmek olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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