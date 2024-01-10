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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Zeytinburnu'nda Esnaflarla Buluştu

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Zeytinburnu'nda esnaflarla bir araya geldi. Kurum, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. Ziyaret sırasında vatandaşlara kırmızı karanfil hediye etti ve bir restoranda esnaf ile konuştu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Zeytinburnu'nda esnaflarla bir araya geldi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Zeytinburnu'nda esnaflarla bir araya gledi. Kurum'a Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da eşlik etti. Dükkanları gezen Kurum, esnaf ve vatandaşlar ile de sohbet etti. Kurum bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Bir vatandaşın elindeki 'Nerede olağanüstü bir durum oradadır Murat Kurum' yazılı kağıt dikkat çekti. Kurum vatandaşlara kırmızı karanfil hediye etti. Zeytinburnu'nda ziyaret ettiği bir restoranda esnaf ile konuşan Murat Kurum ' Biz esnafımızla, vatandaşımızla, kadınlarımızla, gençlerimizle inşallah alacağız, sonra da beraber yürüyeceğiz.' Şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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