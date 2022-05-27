AK Parti Isparta İl Teşkilatından "27 Mayıs" açıklaması - Haberler

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AK Parti Isparta İl Teşkilatından "27 Mayıs" açıklaması

AA - Yalçın Çelen - Güncel
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AK Parti Isparta İl Teşkilatından '27 Mayıs' açıklaması

AK Parti Isparta İl Başkanlığınca, 27 Mayıs 1960 darbesinin 62. yılı dolayısıyla basın açıklaması düzenlendi.

AK Parti Isparta İl Başkanlığınca, 27 Mayıs 1960 darbesinin 62. yılı dolayısıyla basın açıklaması düzenlendi.

AK Parti Isparta İl İnsan Hakları Birim Başkanı Muammer Çolak, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Türk milletinin bağımsızlığı uğruna her şartta mücadele ettiğini belirtti.

Hukukun ve demokrasinin vesayet altına alındığı bir çok dönemden geçildiğini dile getiren Çolak, "Vesayet, hüküm sürdüğü her dönemde haksız ve hukuksuz olarak masum insanların kanına girmiş, vatansever milletin evlatlarını postallarıyla ezmiştir." dedi.

En son 15 Temmuz darbe girişiminde milletin oyunlara boyun eğmediğini ifade eden Çolak, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demokrasi düşmanlarına en büyük dersin verildiğini kaydetti.

Yassı Ada'nın isminin "Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak değiştirildiğini aktaran Çolak, AK Parti iktidarında vesayet odaklı gruplarla etkin mücadele yürütüldüğünü belirtti.

AA / Yalçın Çelen - Güncel

İnsan Hakları, Isparta, Mayıs, Türk, Güncel, Haberler

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