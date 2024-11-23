AK Parti Gölbaşı İlçe Kongresi'nde Türkiye Yüzyılı Vurgusu

Ak Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Siyaset millete hizmet işidir. Hizmet de AK Parti'nin işidir, Cumhur İttifakı'nın işidir. Türkiye Yüzyılı'nı milletimizin desteğiyle hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.

AK Parti'nin 8. Olağan Gölbaşı İlçe Kongresi, Gölbaşı Cumhuriyet Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Şahin, AK Parti'nin kurulduğu tarihten bu yana güçlü bir Türkiye için kararlılıkla adım attığını vurguladı.

Şahin, "Siyaset millete hizmet işidir. Hizmet de AK Parti'nin işidir, Cumhur İttifakı'nın işidir. Türkiye Yüzyılı'nı milletimizin desteğiyle hep birlikte inşa edeceğiz." diye konuştu.

Son dönemde vatandaşın yaşadığı problemlerin farkında olduklarını kaydeden Şahin, şunları söyledi:

"Elbette ki son dönemlerde yaşadığımız bazı sorunların oluşturduğu problemlerin de farkındayız. Dünyadaki bölgesel sıkıntılarla tetiklenen bir ekonomik dar boğazdan geçtiğimizin farkındayız. Ancak geride bıraktığımız yıllarda, dönemlerde bunlardan çok daha ağırlarını yaşadık ve hepsinin üstesinden geldik. İnşallah yeni ekonomi programımızla küresel ölçekte yaşanan pandeminin, ülkemizde yaşanan depremin oluşturduğu ekonomik dar boğazlığı hep birlikte aşacağız ve önümüzdeki yıllar milletimizin refahının arttığı, satın alma gücünün daha da yükseldiği bir dönem olacak inşallah."

Gelecek yılın enflasyonun dizginlendiği, 2026'nın da enflasyonun üstesinden geldikleri bir dönem olacağını belirten Şahin, "Bunların pozitif manada emarelerini hep birlikte görüyoruz. Cari açımızın düştüğünü, ihracatta rekorlar kırdığımızı görüyoruz. Merkez bankamızın rezervlerinin 159 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın da "22 yıllık bir iktidar partisinin bir olağan kongresinde tekrar Gölbaşı'nda da 8. Olağan Genel Kongre'yi yapmanın heyecanı içindeyiz. Allah kongremizi önce Gölbaşı'na sonra Ankara'mıza sonra tüm ülkemize, tüm dünyaya ve insanlığa hayırlı eylesin." diye konuştu.

AK Parti'nin 22 yıl içerisinde Türkiye'de destan yazdığını ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Bir lider, Türkiye'yi özgürleştiren bir lider önümüze düştü. Dünyada da özgürlüğün ve adaletin bayraktarlığını yapmak istiyor. ve bizler de onun arkasında saf tutarak bu kongreden çıkacak her türlü sonuç, her türlü değerlendirmenin neticesinde o liderin arkasında saf tutarak, onun bize gösterdiği vizyonda yürümek için durmadan, gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."

Kongrede tek aday Selim Akceylan, geçerli oyların tümünü alarak yeniden ilçe başkanlığına getirildi.