AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Elitaş ve Büyükkılıç, Kapalı Çarşı'da esnaf ve vatandaşlar ile buluşarak sohbet etti.

Esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Büyükkılıç, dükkanlardaki ürünleri inceleyerek, satışlar hakkında da bilgi aldı.

Büyükkılıç ve Elitaş, ziyaretlerinde vatandaş ve esnafla fotoğraf çektirdi.