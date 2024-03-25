AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala: Türkiye dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına girecek

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Türkiye adından söz ettirecek, yetmez, dünyanın en gelişmiş, en kalkınmış 10 ülkesi arasına girecek. Onun için biz buradayız, onun için çabalıyoruz." dedi.

Ala, Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde partisinin mahalle buluşması etkinliğinde yaptığı konuşmada, meydanlardaki heyecanı görünce Türkiye'nin hedeflerine olan inancının arttığını söyledi.

Cumhur İttifakı olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığında Alinur Aktaş'ın, Yıldırım'da da Oktay Yılmaz'ın yanında olduklarını belirten Ala, " Türkiye'yi hedeflerine doğru götürmenin yolu şudur, nasıl ki Cumhurbaşkanımızı işbaşına getirdiniz, 'Yola devam' dediniz, şimdi de Bursa Büyükşehir'de Alinur Aktaş'ı, Yıldırım'da da Oktay Yılmaz'ı işbaşına getirip 'Tamam' diyeceğiz ki bu projeleri yapalım, devam edelim, daha fazlası sizin hizmetinize sunulsun." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılını "Türkiye Yüzyılı" olarak tanımladıklarını hatırlatan Ala, şöyle devam etti:

"Mecliste Cumhur İttifakı'mız çoğunlukta, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu kanunları çıkarıyor ve 'Yola devam' diyoruz. 'Türkiye Yüzyılı' demek şudur değerli kardeşlerim, Türkiye adından söz ettirecek, yetmez, dünyanın en gelişmiş, en kalkınmış 10 ülkesi arasına girecek. Onun için biz buradayız. Onun için çabalıyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Ankara'da ürettiğimiz politikaları uygulayacağımız yerler, illerimiz, ilçelerimiz. O nedenle orada politika üreteceğiz, Bursa'da uygulayacağız, Yıldırım'da uygulayacağız. Ama sizlerin de mahalli ihtiyaçları var. Talep sizden, hizmet bizden. Hiç merak etmeyin."

"Canla başla çalışmaya devam edeceğiz"

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da Cumhur İttifakı olarak canla başla çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Siyasetin kazanmak için yapıldığını vurgulayan Varank, şöyle konuştu:

"Daha düne kadar bizimle beraber olanlar, bizim gölgemizden güç alıp, şimdi bizim aleyhimize çalışanlar var. Bize kaybettirmeye çalışanlar var. Onları biliyorsunuz değil mi? Daha düne kadar 'Biz Recep Tayyip Erdoğan'la beraberiz', 'biz onun neferleriyiz' deyip, şimdi koltuk altlarından gidince 180 derece dönenler var değerli hemşehrilerim. Çok dikkatli olacağız. Feraset sahibi olacağız. Biz pazara kadar değil Allah'ın izniyle mezara kadar Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındayız. Onu asla yalnız bırakmayacağız. Onun davasına omuz vermeye devam edeceğiz."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da yeni dönemde göreve gelmeleri durumunda hayata geçirecekleri projeleri anlattı.