AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Kocaeli'de konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Terörsüz Türkiye hedefini birliktelik, dayanışma ruhu içerisinde ilerletmeye, soğukkanlı ve dikkatli şekilde davranmaya gayret ediyoruz. Bu hedefe hep birlikte ilerleyeceksek, bu samimiyeti ortaya koyacaksak herkesin söylemlerine çok dikkat etmesi gerekmekte. Provokasyona da asla izin verilmemelidir." dedi.

Bir dizi program için Kocaeli'ye gelen Zorlu, Valiliği ziyaret ettikten sonra AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

Burada konuşan Zorlu, Türk dünyası faaliyetlerinin bir parçası olarak AK Parti bünyesinde başlatacakları "Türk Dünyası Buluşmaları" serisinin ilkini Kocaeli'de gerçekleştirmeyi arzu ettiklerini belirterek, bu buluşmaların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle AK Parti bünyesinde kurulan Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığının ve Türk dünyasına olan vizyonlarının temel göstergesi olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Azerbaycan'ın Gebele şehrinde gerçekleştirilen Türk Dünyası Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortak alfabe çalışmalarıyla ilgili kararlı irade ortaya koyduğunu ve ilk çeviri eserleri diğer devlet başkanlarına vererek bunun öncülüğünü yaptığını dile getiren Zorlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk dünyası vizyonunun iletişimde birliğin sağlandığı bir dönemin de işaretlerini verdiğini kaydetti.

Zorlu, çok zor dönemlerden geçerek gelinen son periyotta artık Türk devletleri arasında ebedi kardeşlik, stratejik ortaklık belgesinin hazırlıklarının başladığına işaret ederek, "Bu gerçekten çok önemli bir aşamadır. Şu an itibarıyla yaklaşık 5 milyon kilometrekare yüz ölçümü, 2,1 trilyon dolar milli hasılası, 250 milyonu aşkın nüfusuyla Türk Devletleri Teşkilatı sadece bölgesel ittifak olmanın da ötesine geçerek bugün dünyada belirli meselelere yön verme iradesini artık oluşturmuş, dünyanın güçlü bir birlikteliği haline gelmiştir." diye konuştu.

Bu sürecin en önemli kırılma noktalarından biri olan 2021 İstanbul Zirvesi'nde teşkilatın Türk adını aldığını anlatan Zorlu, "Geldiğimiz nokta bizlere umut vermektedir çünkü son dönemde hep birlikte görüyoruz ki dünyada barış ve huzur arayışlarının temelinde, esasında bizim coğrafyamızda ne yaptığımız ya da ne yapmadığımızla ilgilidir. Bu manada Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı iradesi, diplomasi başarısıyla taçlanarak pek çok sahada ve coğrafyada artık barışın ve huzurun tesisinde önemli bir ara buluculuk mekanizması meydana getirmiştir." dedi.

Zorlu, Afrika'da, Orta Doğu'da, Asya'da ve geniş coğrafyalarda artık ara buluculuk mekanizmasının Türkiye'yle farklı anlam kazandığını vurgulayarak, "Orta Asya Türkçesi'nde 'Ara agayın' diye bir kavram vardır. Bu ara bulucunun tarihteki ifadesidir aslında. Sayın Cumhurbaşkanımız liderlik vizyonuyla, bu öncü rolüyle, dünyanın en önemli 'Ara agayın' kişisi haline gelmiştir. Böyle bir lidere sahip olduğumuz için elbette gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

"Ümit ederiz ki Gazze'de sağlanan ateşkes kalıcı anlaşmaya dönüşsün"

Gazze'de sağlanan ateşkesin kalıcı anlaşmaya dönüşmesini ümit ettiğini belirten Zorlu, "İki yıldır buradaki insanlık dramının, mezalimin karşısında ve onun sözü, sesi olan Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı o mücadele, Birleşmiş Milletler'de, artık tüm dünyanın gözünü buraya çevirdiği noktaya gelmiş ve çok şükür bugün gelinen aşamada kanın, gözyaşının durduğunu, duracağını ümit ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu kararlı duruşumuzun, Türkiye'nin geçmişten, tarihsel birikiminden aldığı güçle çok daha farklı noktalara taşınacağına da yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

Zorlu, "Türkiye Yüzyılı" hedeflerinin 3 önemli ayağı olduğundan bahsederek, şöyle devam etti:

"Birincisi güçlü geçmişimize dayanarak geleceğimizi inşa eden bir anlayış. Burada tam bağımsız, güçlü bir devletin her anlamda tesis edilmesi birinci hedefimizdir. Özellikle milli savunma sanayimizde, milli teknoloji unsurlarımızla bugün geldiğimiz nokta, bu hedefimize ilerlememizi sağlayan en önemli motivasyon araçlarımızdan biri haline gelmiştir. İkincisi, birey ve vatandaş odaklı kalkınma seferberliği. Bu konuda da son dönemde attığımız adımlar ve politikalarla inşallah 2026 yılında vatandaşlarımızın refah düzeyinin çok daha yükseldiği ve her anlamda çok daha iyi noktalara geldiğimiz bir yılı hep birlikte izleyip göreceğiz. Üçüncüsü de aile ve toplum ekseninde milli birlik ve dayanışmayı tesis eden toplumsal bütünleşmeyi sağlamak. Bu anlamda 'Aile Yılı' ilan edilmesi çok kıymetlidir. Bu yönde de çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Özellikle milli eğitimde başlattığımız bu seferberlik inşallah bütün vatandaşlarımızın katkısıyla ete kemiğe bürünecektir diye düşünüyoruz."

"Ana muhalefet partisi liderinin yabancı ülkelerde Türkiye'yi şikayet etmeye kalkması çok hazin bir durumdur"

Türkiye'yi yabancı ülkelere şikayet eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Cemil Meriç'in ifadesiyle cevap veren Zorlu, şunları kaydetti:

"Bu vizyonu ortaya koyarken bir de bakıyorsunuz ana muhalefet partisi lideri yabancı ülkelerde, başkentlerde Türkiye'yi şikayet etmeye kalkıyor. Bu gerçekten çok hazin bir durumdur. Merhum Cemil Meriç'in bir ifadesini hatırlatıyor bu anlayış; 'Vatanını yaşanmaz sayanlar aslında vatanını yaşanmazlaştıranlardır.' Bu çok açık Türkiye'nin milli iradesine yönelik saygısızlık durumudur. Oysaki muhalefet, çözüm üreten, eleştirdiği şeyler karşısında alternatifler sunan ve bunu da milletten aldığı iradeyle hayata geçiren anlayışa sahip olmalıdır. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Şaibe iddialarıyla birtakım ortaya çıkan bu üzücü fotoğrafın gölgelemesini yapmak için yabancı başkentlerde konuşmaya hiç gerek yoktur. Milli irade, Türk milletini her şeyi görmekte ve bizim de her zaman yüzümüzü döndüğümüz yer milletimiz olacaktır, büyük Türk milleti olacaktır."

Zorlu, "DEM Parti TBMM Grup Toplantısı'nda terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılması" hakkındaki soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bunları kesinlikle doğru bulmuyoruz ve kabul edilebilir de görmüyoruz çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizin ortak sesi ve vicdanını temsil eden buluşma noktasıdır. Terörsüz Türkiye hedefini bu anlamda birliktelik, dayanışma ruhu içerisinde ilerletmeye, soğukkanlı ve dikkatli şekilde davranmaya gayret ediyoruz. Bu hedefe hep birlikte ilerleyeceksek, bu samimiyeti ortaya koyacaksak herkesin söylemlerine çok dikkat etmesi gerekmekte. Provokasyona da asla izin verilmemelidir. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle AK Parti Grubu olarak milletimizin vicdanını kanatacak hiçbir şeye izin vermeksizin, doğudan batıya, kuzeyden güneye, 86 milyon vatandaşımızın birlikteliğini ve huzurunu esas alan bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

Konuşmasının ardından basına kapalı devam eden toplantıda partililerle sohbet eden Zorlu, daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.