AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı iftarda buluştu

ESKİŞEHİR (AA) - Ak Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi.

Kentteki bir davet salonunda düzenlenen iftara AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, BBP MKYK üyeleri Ahmet Namık Akdoğan ve Ahmet Ulupınar, BBP İl Başkanı Salim Acabay ve partililer katıldı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Avcı, yaptığı konuşmada, iftarda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, programa katılanların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

MHP Eskişehir Milletvekili Sazak da Cumhur İttifakı'nın bir araya geldiğini belirterek, bu birliğin daim olmasını diledi.

AK Parti İl Başkanı Çalışkan ise partisinin Eskişehir'e büyük hizmetler yaptığını belirterek, "Özellikle ramazanda tüm ilçelerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, ana kademelerimiz, mahalle başkanlarımız, sandık başkanlarımız, durmadan, yorulmadan aynı inançla ve kararlıkla çalıştı. Hep birlikte bir olacağız, iri olacağız öncelikle Eskişehir sonra Türkiye olmak suretiyle 2023 hedeflerine inşallah ulaşacağız." diye konuştu.