AK Parti Batman Belediye Başkan Adayı Adil Sebati Ceylan Hastaneleri Ziyaret Etti
AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan, kentteki özel hastaneleri ziyaret ederek tedavi gören hastalarla görüştü ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.
AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan, hastaneleri ziyaret etti.
Ceylan, kentteki özel hastanelere gerçekleştirdiği ziyarette, tedavi gören hastalarla görüştü, acil şifa diledi.
Sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelen Ceylan, talepleri dinledi.