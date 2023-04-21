AK Parti Aydın İl Teşkilatı bayramlaştı

Ak Parti Aydın İl Başkanlığınca düzenlenen programla partililer bayramlaştı.

Efeler ilçesindeki Öğretmenevi'nde düzenlenen bayramlaşma programına AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, milletvekili adayları ile partililer katıldı.

AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten, yaptığı konuşmada, katılımcıların bayramlarını tebrik etti.

Önemli bir seçimin yaşanacağını belirten Ökten, muhalefeti eleştirerek şunları kaydetti:

"6'lı masayı bir araya getiren unsur ise sadece Erdoğan ve Türkiye düşmanlığıdır. İşte aramızdaki en büyük fark bu. Seçim sloganımızda, 'Doğru zaman doğru adam, Recep Tayyip Erdoğan' dedik. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı rahatsız olmuş. Hemen 'Yanlış adam' diye açıklama yapmış. Evet, bir yanlış adam var, bu kısmı doğru ama yanlış adamın kim olduğunu masa ortağınız Meral Akşener'e sorun. Kendisi tüm Türkiye'ye ilan etti, 'Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı olmaz' dedi. Doğru adam Recep Tayyip Erdoğan'dır. Doğru adımlarla durmak yok yola devam."

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Oğuz Kendirlioğlu da seçimleri kazanarak ikinci bayramı yaşayacaklarını dile getirdi.