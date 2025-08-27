AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'dan Polatlı'ya ziyaret

Ak Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Polatlı ilçesinde esnaf gezisi gerçekleştirdi ve partililerle bir araya geldi.

Esnaf gezisi öncesi AK Parti Polatlı İlçe Teşkilatında partililerle bir araya gelen Çam, ülkenin pandemi ve sonrasında yaşanan depremle büyük sarsıntılar geçirdiğini, sıkıntıların sona ermesi için alınan tedbirlerin etkisini göstermeye başladığını söyledi.

"Terörsüz Türkiye" için oluşturulan komisyonun şeffaf, eşit ve titiz bir şekilde çalıştığını dile getiren Çam, "Ülkede yaşanan ekonomik zorluklara rağmen, hükümetin aldığı tedbirlerle birlikte 2026 yılı itibarıyla ekonomik göstergelerde belirgin bir düzelme yaşanacağını öngörüyoruz." dedi.

Polatlı'da yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren AK Parti Polatlı İlçe Başkanı İlhami Teke ise millete hizmet yolunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu hedefler doğrultusunda hiç durmadan çalıştıklarını belirtti.

Programda, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Erhan Sarıgöl, Polatlı İlçe Başkanı İlhami Teke, Belediye Meclisi üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ve partililer de hazır bulundu.

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ve beraberindekiler daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

Polatlı esnafı ile tek tek görüşen Çam, esnafın sıkıntılarını dinledi, taleplerini not aldı, sorunların çözülmesi için çaba sarf ettiklerini anlattı.