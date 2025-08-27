AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'dan Polatlı'ya ziyaret

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'dan Polatlı'ya ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Polatlı ilçesinde esnaf gezisi gerçekleştirdi ve partililerle bir araya geldi.

Ak Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Polatlı ilçesinde esnaf gezisi gerçekleştirdi ve partililerle bir araya geldi.

Esnaf gezisi öncesi AK Parti Polatlı İlçe Teşkilatında partililerle bir araya gelen Çam, ülkenin pandemi ve sonrasında yaşanan depremle büyük sarsıntılar geçirdiğini, sıkıntıların sona ermesi için alınan tedbirlerin etkisini göstermeye başladığını söyledi.

"Terörsüz Türkiye" için oluşturulan komisyonun şeffaf, eşit ve titiz bir şekilde çalıştığını dile getiren Çam, "Ülkede yaşanan ekonomik zorluklara rağmen, hükümetin aldığı tedbirlerle birlikte 2026 yılı itibarıyla ekonomik göstergelerde belirgin bir düzelme yaşanacağını öngörüyoruz." dedi.

Polatlı'da yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren AK Parti Polatlı İlçe Başkanı İlhami Teke ise millete hizmet yolunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu hedefler doğrultusunda hiç durmadan çalıştıklarını belirtti.

Programda, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Erhan Sarıgöl, Polatlı İlçe Başkanı İlhami Teke, Belediye Meclisi üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ve partililer de hazır bulundu.

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ve beraberindekiler daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

Polatlı esnafı ile tek tek görüşen Çam, esnafın sıkıntılarını dinledi, taleplerini not aldı, sorunların çözülmesi için çaba sarf ettiklerini anlattı.

Kaynak: AA / Ali Tuna - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çelik Kubbe sistemini ordumuza katıyoruz

Erdoğan "Sistemler sistemi" diyerek duyurdu! İşte ASELSAN'ın son ürünü
FETÖ soruşturmasında ASSAN Group'a kayyum atandı

FETÖ soruşturmasında dev şirkete kayyum! Patron gözaltında
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Meclis'e olağanüstü toplantı çağrısı

TBMM olağanüstü toplanıyor! Tarih belli oldu
İsteği reddedilen veli bıçakla saldırdı

İsteği reddedilen veli okulda dehşet saçtı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 YKS birincisinin kazandığı üniversiteler belli oldu! 5'i aynı fakülteyi seçti

İşte 6 birincinin kazandığı üniversiteler! 5'i aynı fakülteyi seçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.