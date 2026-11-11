Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda soruları yanıtladı:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bütün devlet kurumlarımızda kreş seferberliği başlattık. Özellikle yeni yönetmeliğimizle beraber Sağlık Bakanlığının hastanelerinde dahi 7 gün 24 saat açılabilecek kreş modelini hayata geçirdik." dedi.

Göktaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2027 yılı bütçesi üzerinde görüşmelerin ardından milletvekillerinin sorularını ve eleştirilerini cevapladı.

Kadın ve çocuk konusunun büyük bir hassasiyet gerektirdiğini belirten Göktaş, meselenin siyaset üstü ele alınmasının önemli olduğunu söyledi.

Mağdurun hakkını özellikle savunduklarını vurgulayan Göktaş, sosyal devlet anlayışıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tarihi bir dönüşümü gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asıl meselemiz insan hayatına dokunmak. 2002 yılında bir engelliler kanunu dahi yoktu. Kadına şiddetten bahsedilmiyordu bile. Burada hiçbir şey yapılmıyormuş gibi bir algı oluşturmasını kesinlikle kabul etmiyorum. Büyük bir hakkaniyetsizlik olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlarımızın hayatına doğrudan dokunan köklü reformlar hayata geçirdik. Son 24 yılda eser ve hizmet siyasetimizin yanında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde özellikle sosyal politikalar alanında yürüttüğümüz bütün bu devrim niteliğindeki politikaları da görmezden gelemeyiz. Bakın ben yurt dışında yıllarca siyaset yapmış bir kardeşiniz olarak bunu büyük bir hakkaniyetle söyleyebilirim."

"Sosyal güvencesi bulunmayan kadınları özel olarak destekliyoruz"

"Sadece kendi bölgelerine, kendi seçmenlerine destek sağlanıyor" eleştirisine değinen Göktaş, "Nihayetinde insanlar oy kullanmakta özgürdür ve biliyorsunuz oy kullanma hakkı da saklıdır. Yani bu demek olur ki o zaman 'bazı bölgelere biz sosyal yardım yapıyoruz, bazı bölgelere yapmıyoruz.' Bu büyük bir haksızlıktır. Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç duyan her vatandaşımızın yanındayız ve bütün personelimizle, çalışanlarımızla, sosyal yardım ve dayanışma vakıflarımızla beraber gece gündüz demeden büyük bir seferberlikle biz hareket ediyoruz." diye konuştu.

Sosyal yardımların Bakanlığının en güçlü ve kapsamlı politikaları hayata geçirdiği alanların başında geldiğini vurgulayan Göktaş, sosyal yardımlarda öncü politikalara imza attıklarını dile getirdi.

Göktaş, "eşi vefat eden kadınlara destek sağlanmadığı" eleştirisine yönelik, "Halbuki biz eşini kaybetmiş, sosyal güvencesi bulunmayan kadınları özel olarak destekliyoruz." ifadesini kullandı.

3 ve üzeri çocuğu olan ve eşi vefat etmiş kadınlara konut desteği sağlayarak barınma ihtiyaçlarını da karşıladıklarını vurgulayan Göktaş, "Biz gerçekten 7/24 sahadayız, vatandaşımızın yanındayız. Tüm bunlar sosyal yardım sistemimizin farklı ihtiyaçlara nasıl karşılık verdiğinin somut örnekleridir." şeklinde konuştu.

"Varsa bir eksik, hemen müdahil oluyoruz, suç duyurusunda bulunuyoruz"

Bakan Göktaş, kendisinin kurumlara habersiz denetimler yaptığını dile getirerek, "Varsa bir eksik, hemen müdahil oluyoruz, suç duyurusunda bulunuyoruz. Basın açıklaması yapıyoruz. Bakın burada kendi kurumlarımız dahi olsa büyük bir hassasiyetle yaklaşıyoruz. Denetliyoruz. Teftiş gönderiyoruz." dedi.

Örtbas eden bir anlayışla hareket etmediklerini söyleyen Göktaş, bu kapsamda yapay zeka destekli 7/24 izlemeli erken uyarı sistemini hayata geçirdiklerini anlattı.

Aile ve Gençlik Fonu ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynaklarının yönetimine ilişkin soruyu da yanıtlayan Göktaş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'nun Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulamasına dahil olduğunu bildirdi. Bu kapsamda fon kaynaklarının tüm gelirlerinin Merkez Bankası nezdinde tutulduğunu belirten Göktaş, kullanılmayan kaynakların her akşam Merkez Bankası hesabına aktarıldığını kaydetti. Aile ve Gençlik Fonu kaynaklarının yönetiminin ise Hazine ve Maliye Bakanlığının uhdesinde olduğunu aktaran Göktaş, her iki fonun kaynaklarının özel fonlarda değerlendirilmesinin söz konusu olmadığını vurguladı.

Aile ve Gençlik Fonu'na değinen Göktaş, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi, Aile Yılı ve Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı.

Toplumda aileye bakış açısının değiştiğine işaret eden Göktaş, sosyal medya, internet ve dijitalleşmenin hayatın içine hızla girdiği dönemde insanların yalnızlaştığını ve birbirleriyle daha az iletişim kurduğunu ifade etti.

Göktaş, huzurevlerine yerleşmek isteyen vatandaşların önemli bir bölümünün yalnızlık nedeniyle sosyalleşme ihtiyacı duyduğunu belirten Göktaş, Türkiye'de şehirleşme ve sosyal refah düzeyinin artmasının yanı sıra nüfusun da hızla yaşlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "3 çocuk" çağrısının o dönemde eleştirilere konu olduğunu anımsatan Göktaş, aradan geçen yaklaşık 20 yılın ardından nüfus politikalarının öneminin daha iyi anlaşıldığını dile getirdi.

Geçmişteki nüfus politikalarına değinen Göktaş, söz konusu dönemde "Türkiye'nin 2000 yılında 100 milyon nüfusa ulaşacağı, bunun yoksulluk ve kıtlık sorunlarına yol açacağı" yönünde değerlendirmeler yapıldığını hatırlattı.

Aile ve nüfus politikalarının önemine dikkati çeken Göktaş, bu alanda yürütülmesi gereken önemli çalışmalar bulunduğunu ifade etti.

Göktaş, geçmişteki uygulamalara ilişkin gazete manşetlerinin olduğunu belirterek, "Çarpıcı konular bunlar ama gerçekten ben de geçmişe dönük baktığımda hepimizin hayretler içerisinde izleyeceği manşetler var. Bunlar azımsanamayacak kadar önemli konular." değerlendirmesinde bulundu.

"Kredi uygulamasından ziyade çok daha kapsamlı bir aile politikası"

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlenecek gençlere yönelik desteklere ilişkin de bilgi vererek, 18-29 yaş arasındaki gençlere yuva kurma süreçlerinde destek olduklarını belirtti.

Gençlere yönelik evlilik kredisi uygulamasında 2 yıl geri ödemesiz, 4 yıl vadeli faizsiz kredi imkanı sunduklarını aktaran Göktaş, çocuk sahibi olan çiftlerin kredi ödemelerini 12 ay ertelediklerini, ikiz çocuk sahibi olunması halinde ise kalan kredi tutarının tamamını hibe ettiklerini bildirdi.

Bugüne kadar 271 bin 338 gencin bu destekten yararlanmaya hak kazandığını aktaran Göktaş, "Bu kapsamda 24 milyar liranın üzerinde ödeme gerçekleştirdik. Evlendirdiğimiz çiftlere sosyal konutlarda özel kontenjan ayırıyoruz, İŞKUR desteklerinde öncelik tanıyoruz. Diğer yandan sosyal konut projelerinde de destekliyoruz. Görüldüğü gibi burada sadece bir kredi uygulamasından ziyade çok daha kapsamlı bir aile politikası. Her adımı gençlerimizin ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz." şeklinde konuştu.

Kreş ve gündüz bakım hizmetleri

Göktaş, kreşlerin, çocukların güvenliği ve sağlıklı gelişiminin yanı sıra nitelikli ortamlarda yetişmeleri açısından da önemli olduğunu, çocuklarla ilgili konularda azami hassasiyet gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Kreşlerin yaygınlaştırılması, ücretsiz bakım imkanları ve çalışan ebeveynlerin ihtiyaçlarına ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kreş ve gündüz bakım hizmetlerini yaygınlaştırmak gerçekten benim çok önemsediğim bir politika ve gerçekten son 3 yıldır bu konuda çalışmalar yürütüyoruz. Büyük bir kreş seferberliği başlattık, ilk defa bütçemizde kreş desteği aldık. Bu da Bakanlığımız adına önemli bir kazanım. Bütün devlet kurumlarımızda kreş seferberliği başlattık. Özellikle yeni yönetmeliğimizle beraber Sağlık Bakanlığının hastanelerinde dahi 7 gün 24 saat açılabilecek kreş modelini hayata geçirdik."

Kreşlerde iş güvencesi, çocukların güvenliği, hizmet verecek personelin niteliği ve kadro yapısı ile denetim mekanizmasına ilişkin hukuki bir çerçeve bulunmadığını kaydeden Bakan Göktaş, yeni yönetmelikle bu konuların düzenlendiğini anlattı.

Göktaş, Bakanlık olarak bu yıl 691 kreş ve gündüz bakımevinin hizmete alınması için devreye girdiklerini, Bakanlığındaki personele yönelik 50 kreş açmayı hedeflediklerini bildirdi.

Kamu kurumlarında 30 personelin yazılı talepte bulunması halinde çocuk bakım hizmeti verilmesinin zorunlu hale getirildiğine işaret eden Göktaş, düzenlemenin temmuz ayında yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Kreş açılması için gereken başvuru sayısının daha önce 50 iken düzenlemeyle 30'a düşürüldüğünü aktaran Göktaş, böylece kamu kurumlarında çocuk bakım hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasının amaçlandığını vurguladı.

Göktaş, 150 kapasiteli konut projelerinde de gündüz bakım hizmeti açılmasının zorunlu olduğunu, kamu kurumlarının kreşlerinin tasarruf tedbirlerinin dışında tutulduğunu söyledi.

Belediye kreşlerine ilişkin soru üzerine Göktaş, belediyelere mevzuata uyum için 6 ay süre tanındığını, şubat ayına kadar ruhsatlandırma için Bakanlığa başvurabileceklerini anlattı. Göktaş, bugüne kadar tüm siyasi partilerden 345 belediyenin başvurduğunu, 17 kreşe ruhsat verildiğini, 455 kreşin de başvuru yapmasını beklediklerini belirtti.

Kreşlerde çocukların güvenliğinin öncelikli olduğunu vurgulayan Göktaş, 0-3 yaş grubu dahil çocukların bu kurumlara emanet edildiğine dikkati çekti.

Kreşlerde ruhsat, yangın güvenliği, eğitmenlerin niteliği ve çalışanların adli sicil durumunun önemine işaret eden Göktaş, "Eğer orada bir ruhsat problemi varsa, bir yangın problemi varsa, nitelikli eğitmen yoksa, sabıkalı çalışan varsa bunun sorumluluğunu kim verecek? Bunun hesabını kim verecek?" sorularını yöneltti.

"Umduğunuz siyasi rantı size vermeyeceğim"

Bakan Göktaş, ruhsat verilen 17 belediye kreşinden yalnızca ikisinin Cumhur İttifakı belediyeleri bünyesinde olduğunu, 15'inin ise muhalefetteki belediyelerin bünyesinde bulunduğunu belirterek, "Dolayısıyla burada bir kreş kapatma algısı oluşturulmak isteniyorsa yanlış yerdesiniz." ifadesini kullandı.

Yeni Parti Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın "Geçtiğimiz dönemlerde o algı vardı." sözleri üzerine Bakan Göktaş, "Buradan umduğunuz siyasi rantı size vermeyeceğim Sayın Vekilim." dedi.

Göktaş, "Biz vatandaşımıza ulaşan hizmetin kalitesine baktığımız kadar güvenliğine de bakarız. Bu süreci samimiyetle yürütmeye devam edeceğiz. Tasaruf Genelgesi kapsamından biz çıkardık. Size tavsiyem, çocuklarımızı emanet ettiğimiz kurumların güvenliğini, niteliğini ve hesap verebilirliğini lütfen sağlayın. Çünkü çocuklarımız hepimizin çocuklarıdır. Onlar bizlere emanettir. Biz de çocuklarımızın güvenliğini sağlamakla mükellefiz. Bunu siz de yapın Sayın Vekilim." sözlerini sarf etti.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2027 yılı bütçesi kabul edildi.

Kaynak: AA