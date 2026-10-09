Aile hekimi Kineşci, çocuklarda yetersiz beslenmeye karşı ücretsiz okul yemeği istedi

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) Yetersiz beslenme çocukların hem bugününü hem geleceğini tehdit ediyor. Aile hekimliği uzmanı Ceren Kineşci çocuklarda sıklıkla görülen demir eksikliği, vitamin eksikliği, boy uzamasında yavaşlık, bodurluk ya da çocukluk çağı obezitesinin beslenme eksikliğine işaret ettiğini belirtti. "Çocukluk çağı beslenmesi ileriki yaştaki yani bizim ülkemizin önde gelen ölüm sebeplerinden biri olan hastalık için de yani kalp damar hastalıkları için de çok büyük risk faktörü" diyen Kineşçi, "Okullarda ücretsiz bir öğün yemek elzem." dedi. ANKA'nın Bağcılar'daki pazarda mikrofon uzattığı vatandaşlar da ülkede gidişatın kötü olduğunu söyledi. Bir vatandaş poğaça almaya dahi parasının yetmediğini belirtirken, bir başkası " (Bir öğen yemek) Her aileyi çok memnun eder yani. Olan var, olmayan var." dedi.

İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi aile hekimliği uzmanı Dr. Ceren Kineşci çocuklarda yetersiz ve dengesiz beslenmeye ilişkin ANKA'ya konuştu. Çocukların doğumdan itibaren belirli periyotlarla aile hekimliklerinde takip edildiğini belirten Kineşçi, çocuklarda demir eksikliği, vitamin eksikliği, boy uzamasında yavaşlık, bodurluk ya da çocukluk çağı obezitesinin sıklıkla karşılaşılan durumlar olduğunu aktardı. Bu durumların ise beslenme eksikliğine işaret ettiğini ifade eden Kineşci, sağlıklı gıdaya ulaşamayan çocukların bağışıklık sisteminin de zayıfladığını ve daha çok hastalanmalarına neden olduğunu belirtti.

Kineşçi, "'Çocuk hastalanmasın diye ne yapmak lazım?' diye çok soruluyor ama bizim en temel bildiğimiz bağışıklık sistemini güçlendiren, geliştiren şey doğru beslenme ve sağlıklı uyku. ve hareket edebilmesi çocukların açık alanda. Bunlardan yoksun kalan çocuklar çok daha fazla hastalanıyorlar." şekline konuştu. Çocukluk çağı gelişiminin yetişkinliği de doğrudan etkilediğini belirten Kineşçi, çocukluk çağındaki yetersiz beslenmenin ileriki yaşlarda kronik hastalıklara zemin hazırladığına dikkat çekti.

Kineşçi, "Çocuk sağlığı için okullarda ücretsiz bir öğün yemek elzem. Okula giden çocuk da en az bir öğün yiyeceği zamanı okulda geçiriyor. Dolayısıyla her çocuğun eğitim hakkına kavuşurken beslenme hakkına da kavuşması lazım. Okulda mutlaka bir öğün yemeğin her çocuğa ayrımsız, eşit, ücretsiz verilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

ANKA, Bağcılar Perşembe Pazarı'ndaki vatandaşlara mikrofon uzattı. Pek çok vatandaş okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmesinden memnuniyet duyacağını belirtti.

"POĞAÇA ALIYORUM, YİNE YETMİYOR PARAM"

Bir vatandaş, "En ucuz meyve suyu neyse onu alıyorum, poğaça alıyorum, yine yetmiyor param. Sağlıklı olur mu sizce bu? Kaşarın kilosu olmuş kaç para, peynirin kilosu kaç para olduğunu kimse biliyor mu? " ifadeleriyle çocuklarına sağlıklı bir beslenme çantası hazırlayamamaktan yakındı. Bir vatandaş ise gözlemini, "İmkanı olmadığı için çocuklarına beslenme koyamayanlar var." şeklinde anlattı.

Okullarda bir öğün ücretsiz yemeğin her aileyi memnun edeceğini söyleyen bir vatandaş da, "Olan var, olmayan var. Herkes eşit olmalı okullarda." ifadelerini kullandı.

Okullarda ücretsiz bir öğün yemek verilmesine ilişkin vatandaşların görüşleri şöyle:

"5 tane torunum var. Elimizden geldiği kadar beslemeye çalışıyoruz, sağlıklı beslemeye çalışıyoruz. Ellerinden ne gelirse onu yapıyorlar. Evde poğaça falan yapıyor kızım, gelinim. Onları koyuyorlar. (Okulda ücretsiz bir öğün) Çok güzel olur tabii ki de. Ailelere de maddi durumuna katkı da olur. Keşke öyle bir şey yapsalar. Öyle bir düşünceleri var mıdır sizce?"

"Tabii ki de. Her aileyi çok memnun eder yani. Olan var, olmayan var. Herkes eşit olmalı okullarda."

"Belki ben karşılayabiliyorum ama okulumuzda, sınıfımızda karşılayamayan bizim de yardım ettiğimiz çok velimiz var. Tabii ki isterim. Öyle bir şey olursa da çok güzel olur."

"Keşke olsa. Bizim için çok rahat olurdu."

"En ucuz meyve suyu neyse onu alıyorum, poğaça alıyorum, yine yetmiyor param. Sağlıklı olur mu sizce bu? Kaşarın kilosu olmuş kaç para, peynirin kilosu kaç para olduğunu kimse biliyor mu? Yukarıdakiler biliyor mu? Bilirler tabii, ceplerinde para var; bizim ya da başkalarının yok. Yani sadece ben kendi için demiyorum, tüm arkadaşlar için diyorum. Yazık, yani görüyorsunuz yani."

"Tabii isteriz. İmkanı olmadığı için çocuklarına beslenme koyamayanlar var. Yani bir öğün olarak çocuklara böyle bir imkan sunsalar güzel olur. Tabii ki hijyene de önem vererek."

"HALK KÖTÜ DURUMDA..."

"Ekonomik olarak gerçekten halk kötü durumda. Eğer bir ülkede ev kirası bir asgari ücreti geçmişse o ülke yaşanmaktan çıkmış bir ülkedir. Göz önünde olan gerçekler var; halk gerçekten perişan durumdadır, zor durumdadır. Yani çıkıp da insanlar bir etrafına bakmak zorundadır. Hani gerçekten iyi değil yani. Zorluk çeken aileler var. Bir birey çoluğuna çocuğuna bir şey alamadıktan sonra o birey ne duruma geldiğini biliyor musunuz? Ne acı bir durumdur biliyor musunuz? Maalesef içler acısı bir olaydır yani. Durum, gidişat iyi değil yani."

"Hayır, istemezdim. Kendi hakkımıza kendimiz koyuyoruz, daha iyi. Allah'a şükür çalışıyoruz, yediriyoruz yani...Hiç yemeyen yok vallahi. Herkes yiyor."

KİNEŞÇİ: DEMİR EKSİKLİĞİ ÇOCUKLARDA OLDUKÇA YAYGIN"

Aile hekimliği uzmanı Dr. Ceren Kineşci'nin ifadeleri ise şöyle:

"Aile hekimleri çocukları doğuştan itibaren takip ediyorlar. Önce ilk 2 yaşta özellikle aşılar ve büyüme, gelişmelerini çok daha yakından aylık periyotlarla neredeyse, sonrasında da en az yılda bir olmak üzere biz çocukların büyüme gelişmesini aslında aile hekimliğinde takip ediyoruz.

Demir eksikliği çocuklarda oldukça yaygın bunu söyleyebiliriz. Pek çok çocuk demir takviyesi kullanmak zorunda kalıyor. Bu da doğrudan beslenme yetersizliğiyle ilgili. Onun dışında vitamin eksiklikleri vesaireyi de zaman zaman görebiliyoruz. Bunu ayrıca nasıl gözlemleyebiliyoruz? Çocukların boy uzamasında yavaşlık oluyor, bodurluk olabiliyor. ya da sağlıklı gıdaya, protein içerikli gıdaya ulaşmak yerine basit şekerler, paketli gıdalar, basit karbonhidratlarla beslenen, bunlar daha ucuz ve ulaşılabilir olduğu için genellikle böyle oluyor, bu çocuklarda çocukluk çağı obezitesini de görüyoruz. Ayrıca çocukların okula aidiyetle ilgili sıkıntıları var, dikkat eksikliği sorunları var. Bunlar da beslenme eksikliği, okulu sadece böyle gittiği ve orada bir takım kurallara tabi olarak sabahtan akşama oturduğu bir yer olarak görüyor çocuk.

Evden beslenme getirmek her zaman herkes için mümkün olmuyor. Ülkenin sosyoekonomik koşulları malum. Bu nedenle de çocukların okula aidiyet duygusu da zayıflıyor, bunu da söyleyebiliriz. Dikkat eksikliğini daha sık görüyoruz çocuklarda. Beslenme yetersizliği hem bir takım vitaminleri, mineralleri vesaire düşürerek hem de bu okulla aidiyet bağını zayıflatarak da bunlara yol açabiliyor. Onun dışında çocukların bağışıklık sistemi zayıflıyor ve daha çok hastalanıyorlar.

"BODURLUK, OBEZİTE..."

'Çocuk hastalanmasın diye ne yapmak lazım?' diye çok soruluyor ama bizim en temel bildiğimiz bağışıklık sistemini güçlendiren, geliştiren şey doğru beslenme, düzgün beslenme ve sağlıklı uyku. ve hareket edebilmesi çocukların açık alanda. Bunlardan yoksun kalan çocuklar çok daha fazla hastalanıyorlar. Hem basit soğuk algınlığı gibi hastalıklar, alerjik hastalıklar vesaire bunlarda çok daha fazla görülebiliyor. Bunların görülme sıklığı arttıkça daha ağır görülen formlarını da daha fazla görüyoruz.

Böyle çocukların ileriki hayatına da bir takım kalıntılar bıraktığını da söyleyebiliriz. Çocukluk çağı, çocuk gelişimi yetişkinliği doğrudan etkileyen bir şey. Bodurluk ve obezite, kemik gelişimi gibi şeyler ileriki yaştaki kronik hastalıklara çok doğrudan zemin hazırlıyor. Obezite zaten ülkemizde sık gözüken diyabet, yüksek tansiyon, kalp damar hastalıkları gibi hastalıklara zemin hazırlayan en büyük risk faktörlerinden bir tanesi. Dolayısıyla çocukluk çağı beslenmesi ileriki yaştaki yani bizim ülkemizin önde gelen ölüm sebeplerinden biri olan hastalık için de yani kalp damar hastalıkları için de çok büyük risk faktörü."

Kaynak: ANKA