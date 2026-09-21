Ahmet Şık, Pusula-Tera fon iddialarını TBMM'ye taşıdı, Şimşek'e soru önergesi verdi

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(ANKARA) - TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, bazı yatırım fonları ve portföy yönetim şirketlerine ilişkin temerrüt, likidite, piyasa manipülasyonu ve yatırımcı mağduriyeti iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Şık, SPK'nın denetim süreçlerinden fonlardan kriz öncesi çıkan yatırımcılara, siyasi ve bürokratik isimlerle ilgili iddialardan İsviçre'ye yapılan para transferlerine kadar çok sayıda konuda açıklama istedi.

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Pusula Portföy ve Tera Portföy başta olmak üzere bazı portföy yönetim şirketlerinin fonlarına ilişkin kamuoyuna yansıyan iddialar hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi sundu.

Şık, önergesinde bazı fonlarda yoğun katılma payı iade talepleri yaşandığını, bazı fonlarda temerrüt oluştuğunu ve iade sürelerinin uzatıldığını belirterek, bu gelişmelerin yatırımcı güvenini sarstığını ve piyasada sistemik risk endişelerini artırdığını savundu.

SPK'nın 28 Ağustos 2026 tarihindeki düzenlemelerinden önce serbest fonlarda belirli hisselerde yoğunlaşma riskinin ne ölçüde tespit edildiğini soran Şık, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Kasım 2025'te fonlarda manipülasyona ilişkin yaptığı uyarıların ardından neden uzun süre beklendiğinin açıklanmasını istedi.

Şık ayrıca Pusula Portföy fonlarında temerrüt oluşmadan önce SPK'ya veya ilgili kurumlara herhangi bir uyarı, şikayet ya da istihbarat ulaşıp ulaşmadığını; SPK yöneticileri veya yakınlarının söz konusu fonlarda işlem yapıp yapmadığının MASAK tarafından incelenip incelenmediğini sordu.

TERA PORTFÖY VE TLY FONUNA İLİŞKİN SORULAR

Önergede Tera Portföy bünyesindeki TLY kodlu fonun kısa sürede yüksek oranda büyüdüğü ve sınırlı sayıda yatırımcıyla başlayan kapalı döneminin ardından geniş yatırımcı kitlesine açıldığı yönündeki iddialar da yer aldı.

Şık, fonun kapalı dönemindeki ilk yatırımcıların kimler olduğunun araştırılıp araştırılmadığını, kriz öncesinde fondan çıkan yatırımcıların tespit edilip edilmediğini ve "astronomik kazanç" sağladığı öne sürülen yatırımcıların mal varlıklarının incelenip incelenmeyeceğini de sordu.

Önergede ayrıca bazı pay senetlerinde manipülatif işlemler yapıldığı ve fonlardan milyarlarca liralık varlık aktarımı gerçekleştirildiği yönündeki iddiaların neden daha önce tespit edilemediğinin açıklanması istendi.

"KAÇ YATIRIMCI ETKİLENDİ?"

Şık, Tera Portföy'ün bazı fonlarında yaşanan temerrüt ve iade sürelerinin uzatılmasından kaç yatırımcının etkilendiğini, toplam iade talebi tutarını ve ödemelerin ne zaman tamamlanacağını da sordu.

Ağustos sonundan bu yana söz konusu fonlardan çıktığı öne sürülen yaklaşık 130 milyar liralık tutarın ne kadarının küçük yatırımcılara, ne kadarının büyük veya kurumsal yatırımcılara ait olduğunun açıklanmasını isteyen Şık, Yatırımcı Tazmin Merkezi veya başka mekanizmaların devreye girip girmeyeceğini de gündeme getirdi.

SİYASİ VE BÜROKRATİK BAĞLANTI İDDİALARI

Şık, önergesinde bazı siyasi ve bürokratik isimlerin veya yakınlarının söz konusu fonların kapalı döneminde yer aldığı yönündeki iddiaları da gündeme taşıdı ve bunlarla ilgili soruşturma yürütülüp yürütülmediğini sordu.

Cumhurbaşkanlığı Akademik İstişare Konseyi'nde, diplomatik görevlerde, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığında ve çeşitli kamu görevlerinde bulunmuş isimlerin fonlarla bağlantılı olduğu yönündeki iddiaların araştırılmasını isteyen Şık, "Bu işlemlerde siyasi nüfuz kullanılıp kullanılmadığına yönelik bir araştırma söz konusu olacak mıdır?" sorusunu yöneltti.

Şık ayrıca bazı kamu görevlileri, siyasetçiler ve yakınlarının TLY kodlu fonun kapalı dönemine dahil olduğu yönündeki iddiaların doğru olup olmadığını ve bu kişiler hakkında soruşturma yürütülüp yürütülmediğini sordu.

İSVİÇRE VE YABANCI ŞİRKETLER DE ÖNERGEYE GİRDİ

Önergede, şüphelilerin İsviçre'deki banka hesaplarına aktardıkları öne sürülen yüksek tutarlı para transferlerinin neden otomatik denetim sistemlerine takılmadığı da soruldu.

Şık, başta Lüksemburg olmak üzere yabancı menşeli bazı şirketler üzerinden Tera Portföy fonlarına ve ilgili fonlara yapılan işlemlerin şüpheli işlem kapsamında araştırılıp araştırılmadığının açıklanmasını istedi.

Şık, fonların portföy dökümleri, Takasbank kayıtları ve iade taleplerinin ayrıntılarının kamuoyuyla ne zaman paylaşılacağını da sorarak, 28 Ağustos'taki düzenlemelerden önce fonlardan çıkan büyük yatırımcıların kim olduğunun açıklanmasını talep etti.

Kaynak: ANKA