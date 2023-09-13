Ahmet Akın: "Madenleri 'Önce İnsan, Sonra Maden' Anlayışıyla Ele Almalıyız. İşçilerimizin Hayatı ve Çevrenin Korunması Hepimizin Kırmızı Çizgisi...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Güzel ülkemizdeki madenleri ‘önce insan, sonra maden’ anlayışıyla ele almalıyız. İşçilerimizin hayatı ve çevrenin korunması hepimizin kırmızı çizgisi olmalıdır. Sürdürülebilir madencilik; doğal kaynaklarımızın milli çıkarlarımız doğrultusunda insan sağlığı ve çevreye duyarlı bir şekilde kamu yararı doğrultusunda en rasyonel ve verimli şekilde değerlendirilmesiyle olur” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Güzel ülkemizdeki madenleri 'önce insan, sonra maden' anlayışıyla ele almalıyız. İşçilerimizin hayatı ve çevrenin korunması hepimizin kırmızı çizgisi olmalıdır. Sürdürülebilir madencilik; doğal kaynaklarımızın milli çıkarlarımız doğrultusunda insan sağlığı ve çevreye duyarlı bir şekilde kamu yararı doğrultusunda en rasyonel ve verimli şekilde değerlendirilmesiyle olur" dedi.

Ahmet Akın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Maden Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen 10. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı (MINEX) ile 9. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi'nin (IMMAT) açılış törenine katıldı.

"ÖNDERİMİZ, İZMİR İKTİSAT KONGRESİ'NDE MADENCİLİKLE İLGİLİ ÖNEMLİ TESPİTLERDE BULUNMUŞTU"

Törende konuşan Akın, hem fuarın hem de kongrenin madencilik sektörünün hem Türkiye'den hem de dünyanın dört bir yanından temsilcilerinin bir araya geldiği önemli bir etkinlik olduğunu ifade ederek, "Bu yıl aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100. yılı. Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. İleri görüşlülüğü ile çağının çok ötesinde olduğunu defalarca kanıtlayan önderimiz bu kentte gerçekleştirdiği İzmir İktisat Kongresi'nde madencilikle ilgili önemli tespitlerde bulunmuştu. İzmir İktisat Kongresi'nde madenlerin halkın refahı için işletilmesi gerektiği kongrenin önemli kararlarından biri olmuştur. Bu kapsamda Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinin; vatandaşlarımızın refahı için kullanılması, işletilmesi ve değerlendirilmesi bizim için olmazsa olmaz ilkedir" diye konuştu.

"İŞÇİLERİMİZİN HAYATI VE ÇEVRENİN KORUNMASI HEPİMİZİN KIRMIZI ÇİZGİSİ OLMALIDIR"

Türkiye'de madenciliğin sorunlarına dikkat çeken Akın, "Güzel ülkemizdeki madenleri 'önce insan, sonra maden' anlayışıyla ele almalıyız. İşçilerimizin hayatı ve çevrenin korunması hepimizin kırmızı çizgisi olmalıdır. Bu kapsamda son teknoloji ve bilimin ışığında yapılan her madencilik faaliyeti hem işçilerimizi hem de çevreyi koruduğu için ayrıca önemlidir. Ülkemiz madenciliği son yıllarda önemli sorunlar yaşamaktadır. Bu sorunların çözümü madencilik alanındaki teknolojik gelişmeleri ve bilimsel çalışmaların izlenerek gelişimini sağlamakla birlikte kamunun regülasyonu ve denetimleri olmazsa olmazdır" dedi.

"ÇEVRE DOSTU TEKNOLOJİLERİN ÖZENDİRİLMESİ VE KAMU TARAFINDAN DESTEKLENMESİ GEREKİYOR"

CHP'li Akın, maden emekçilerinin sağlığı ve doğaya uyumluluğun önemli olduğu ifade ederek şunları söyledi:

"Sürdürülebilir madencilik; doğal kaynaklarımızın milli çıkarlarımız doğrultusunda insan sağlığı ve çevreye duyarlı bir şekilde kamu yararı doğrultusunda en rasyonel ve verimli şekilde değerlendirilmesiyle olur. Sürdürülebilir madenciliği yapabilmek için teknoloji ve dünya genelindeki son gelişmeleri takip ederek var olan imkanları kullanmak önemlidir. Çevre dostu teknolojilerin özendirilmesi ve kamu tarafından desteklenmesi gerekiyor."