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Agrobay İşçileri Ankara'da Parti Yetkilileriyle Görüştü

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Hak talepleri için Ankara'ya yürüyen Agrobay işçileri, Ak Parti, İYİ Parti ve CHP'li yetkililerle görüştü. CHP yetkilileriyle görüşme öncesinde açıklama yapan Agrobay işçileri, "En son durağımız CHP. Başka gidecek yerimiz yok. Bütün kamuoyunun desteğini bekliyoruz" dedi.

İzmir'in Bergama ilçesinde Agrobay Seracılık'ta çalışırken Tarım İşçileri Sendikası'na (Tarım-Sen) üye oldukları gerekçesiyle işten atılan ve 23 Ağustos 2023'ten bu yana hakları için mücadele eden işçilerin 18 Mart'ta Ankara'ya başlattıkları yürüyüş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde sona erdi.

Agrobay işçileri, bakanlık önündeki açıklamanın ardından önce AK Parti Genel Merkezi'ne daha sonra İYİ Parti Genel Merkezi ve CHP Genel Merkezi'ne giderek parti yetkililerine sorunlarını anlattı.

"AK PARTİLİ YETKİLİ, 'BİNALİ YILDIRIM'IN AK PARTİ İLE ALAKASI YOK' DİYOR"

AK Parti'de Agrobay işçilerinin gerçekleştirdiği görüşmeye dair konuşan Tarım Sendikası Örgütlenme Sekreteri Büşra Yılmaz "Binali Yıldırım, Bayburt Holding ile doğrudan ilişkili. Bizim direnişimiz sürerken, Bergama AK Parti Adayı Sadık Doğruel için Binali Yıldırım, Agrobay serasında miting gerçekleştirmiş biri. AK Parti'ye gittiğimizde yetkili kişi diyor ki 'Binali Yıldırım'ın AK Parti ile bir alakası yok.' Alakası olmayan kişi neden Bergama adayı için seranın içine girip miting yapıyor? Yalan söylüyorlar. İşçilerin aklıyla oynamaya çalışıyorlar. Her şey gözlerimizin önünde yaşanıyor. Biz buradan bir cevap almadan gitmeyeceğimizi söyledik. Gerekirse Binali Bey buraya gelecek. Biz buradan gitmeyeceğiz" diye konuştu.

İYİ Parti'deki görüşme hakkında da bilgi veren Yılmaz, "Doğrudan Sedat Aksakallı ile görüşmek istediğimizi söyledik. Sedat Aksakallı, Agrobay şirketinin avukatlığını yapmış biridir. Şirketle doğrudan ilişkilidir. Bugün bütün muhataplarla görüşeceğiz" dedi.

"İYİ PARTİLİ SEDAT AKSAKALLI'NIN AGROBAY İLE OLAN BAĞINI ANLATTIK"

Tarım Sendikası Genel Başkanı Umut Kocagöz, İYİ Parti'de gerçekleştirilen görüşmeye dair yaptığı açıklamada, "Biraz önce buraya geldiğimizde bir görüşme sağlayamamıştık. Bunun üzerine bir açıklama yapmıştık. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun ile görüştük. Kendisine yaşadığımız sorunları anlattık. Neden İYİ Parti'ye geldiğimizi anlattık. İYİ Partili Sedat Aksakallı'nın Agrobay şirketi ile olan bağını anlattık. Sedat Bey'in bu konuda inisiyatif alıp, aracı olarak bu sorunu çözebileceğini söyledik. Kendisi, Sedat Bey ile görüşeceğini ve bizi de görüştüreceğini söyledi. Sedat Bey'in bu sorunu çözebileceğini biliyoruz. Gözümüz kulağımız buradan gelecek haberlerde olacak. Haberin olumsuz olması durumunda da buraya tekrar tekrar geleceğiz" diye konuştu.

"BÜTÜN KAMUOYUNUN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ"

İYİ Parti'nin ardından CHP Genel Merkezi'ne gelen Agrobay işçileri, CHP Genel Merkezi'ne geldi. CHP Genel Merkezi önünde konuşan Tarım Sen yöneticisi Ayten Yavuz, "Yedi aydır direniyoruz. Sekiz gündür yürüyoruz. AK Parti, İYİ Parti ile görüştük. En son durağımız CHP. Başka gidecek yerimiz yok. Bütün kamuoyunun desteğini bekliyoruz" dedi.

Agrobay işçileri daha sonra CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ile görüştü.

Kaynak: ANKA / Güncel

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