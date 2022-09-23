Ağrı gündem haberleri | Mevsimlik tarım işçileri Ağrı'da ayçiçeği mesaisinde

Devlet desteğiyle son yıllarda bitkisel ürün çeşitliliğinin arttığı Ağrı'da, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen mevsimlik tarım işçileri ayçiçeği hasadı yapıyor.

İl genelinde 23 bin dekarlık bölümü yağlık ayçiçeği, 21 bin dekarı da çerezlik olarak ekilen tarlalarda sonbahar mevsiminin gelmesiyle hasat başladı.

Şanlıurfa'dan gelerek tarlaların kenarında kurdukları çadırlarda konaklayan mevsimlik tarım işçileri, sabahın erken saatlerinde mesailerine başlıyor.

Aralarında kadınların da bulunduğu işçiler, gün boyu ellerindeki oraklarla ayçiçeği topluyor.

Yaklaşık 1,5 ay burada çalışacak olan işçiler, kazandıkları parayla kışın ailelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak.

İşçilerden Mustafa Kaya, AA muhabirine, her yıl yaz aylarında farklı illere giderek çalıştıklarını, yılın yarısını farklı illerde geçirdiklerini söyledi.

Erzincan'da ayçiçeği çapası, Malatya'da kayısı hasadının ardından Ağrı'ya ayçiçeği hasadına geldiklerini belirten Kaya, "Buraya geleli 15 gün oldu. Yaklaşık 45 gün burada kalacağız. Burada çadırlarda kalıyoruz. Gece hava soğuk oluyor. Aynı aileden 15 kişi burada çalışıyoruz. Sivas'ta da patates hasadını yaptıktan sonra evimize gideceğiz. Hayatımız bu şekilde geçiyor."

"Evlenmek için para lazım"

Üniversiteden bu yıl mezun olduğunu vurgulayan Hacer Kaya da 20 gündür orakla ayçiçeği hasadı yaptıklarını anlattı.

Ferhat Kaya da sabah erken işe başlayıp akşama kadar çalıştıklarını, mayıs ayından aralık ayına kadar farklı illere giderek para kazanmak için emek verdiklerini dile getirdi.

Kaya, "Evlenmek için para lazım ve bu parayı kazanmak için de çalışıyoruz. Bizim için çalışmanın gecesi gündüzü yok. İzmir'den başlayıp Kars, Erzincan ve Sivas gibi birçok ile gidip çalışıyoruz." ifadesini kullandı.