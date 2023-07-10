Ağrı Dağı Müzik Festivali Türkiye'nin En Büyük Sahnesinde

Ağrı Dağı Müzik Festivali'nde yüzbin kişi müziğin enerjisiyle eğlendi. Türkiye'nin en büyük sahnesinde gerçekleştirilen festival, ünlü şarkıcıların performansları ve görsel şovlarıyla büyük beğeni kazandı.

Ağrı Dağı Müzik Festivali ile Türkiye'nin en büyük sahnesi Ağrı Dağı eteklerinde kuruldu

AĞRI Türkiye'nin en büyük sahnesinin kurulduğu Ağrı Dağı Müzik Festivali'nde, yüzbin kişi müziğin enerjisiyle eğlendi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde ikincisi düzenlenen ve "Ağrı Dağı Müzik Festivali By Mr. Dosso Dossi" etkinliği bir müzik şöleni sundu. 70 metre uzunluğu ile Türkiye'nin en büyük sahnesinde gerçekleştirilen festival, ünlü şarkıcıların performanslarının yanı sıra görsel şovlarıyla da büyük beğeni kazandı.

Geçen yıl ilki düzenlenen ve büyük ilgi gören "Ağrı Dağı Müzik Festivali By Mr. Dosso Dossi" etkinliği bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Ağrı Dağı eteklerinde yer alan Doğubayazıt Stadyumu'nda gerçekleştirilen ve ünlü sanatçıların performanslarına ev sahipliği yapan etkinliğe çevre şehirlerden gelenlerle birlikte yaklaşık yüz bin kişi katıldı.

Mustafa Sandal, Zara ve Kadr'nin sahne aldığı festivalde ışık ve lazer gösterileriyle tam anlamıyla görsel bir şölen sunuldu. 70 metre uzunluğu ve 444 metrekare led ekran tasarımı ile Türkiye'nin en büyük sahnesinde gerçekleşen etkinliğe katılanlar hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti.

Gecede, Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan'ın canlı DJ performansı eğlenceyi zirveye taşıdı. Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'a bir parçasında eşlik eden Hikmet Eraslan konser alanını dolduran izleyicilerden büyük alkış aldı. "Mr. Dosso Dossi Live Performance" adıyla DJ setinin başına geçen Hikmet Eraslan, yaklaşık bir saat süren performansıyla stadyumu dolduran müzik severleri coşturdu. Hikmet Eraslan, tempoyu hiç düşürmeden sergilediği performansıyla büyük beğeni kazandı.