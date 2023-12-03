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Ağrı'da Şarampole Devrilen Tırın Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen tırın sürücüsü Mehmet Nuri Akıncı hayatını kaybetti. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Akıncı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi ve cenazesi Tutak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Mehmet Nuri Akıncı idaresindeki 38 GY 994 plakalı tır, Batmış köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde, Akıncı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Akıncı'nın cenazesi ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılarak Tutak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma İtfaiye Tutak Ağrı Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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