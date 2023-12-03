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Ağrı'da Şarampole Devrilen Tırın Sürücüsü Hayatını Kaybetti

3 Aralık 2023 17:07 Son Güncelleme: 17:09 Abone Ol

Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen tırın sürücüsü Mehmet Nuri Akıncı hayatını kaybetti. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Akıncı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi ve cenazesi Tutak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.