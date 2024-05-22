Üye Girişi
Haberler

Ağrı'da Kaçak Kazı Yapan 2 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da jandarma ekipleri, kentte kaçak kazı yapıldığını tespit ederek 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Yapılan aramalarda birçok suç unsuru ele geçirildi.

Ağrı'da jandarma ekipleri, kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladıkları 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin kırsal bölgelerinde devriye faaliyeti yürütürken, kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Suçüstü yakalanan 2 şüphelinin üzerinde ve kazı bölgesinde arama yapan ekipler, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 9 fişek, 2 gram uyuşturucu, 1 uyuşturucu içme aparatı, 3 dedektör, 1 yılan kamera ve bağlantı ekranı, 2 manyetik alan taraması için bakır alet, 2 kürek ve 1 kazma ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Ağrı Güvenlik Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

 Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı

 Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı

Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı

 Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var

Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title