Ağrı'da araçla çay paketleri içinde kaçak sigara taşıyan 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Ağrı'da araçla çay paketleri içinde kaçak sigara taşıyan 2 şüpheli yakalandı

AA - Abdullah Söylemez - Güncel
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Ağrı'da araçla çay paketleri içinde kaçak sigara taşıyan 2 şüpheli yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir araçta çay paketleri içinde gizlenmiş 3 bin 877 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

DOĞUBEYAZIT, AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir araçta çay paketleri içinde gizlenmiş 3 bin 877 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Doğubayazıt Grup Amirliği ekipleri, kaçakçılığın önlenmesi ve men edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, çay paketleri içerisine gizlenmiş 3 bin 877 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Şüpheliler H.A. ve M.C, gözaltına alındı.

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Kaçak Sigara, Doğubeyazıt, Sigara, Ağrı, Güncel, Haberler

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