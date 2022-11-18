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Ağrı'da 350 bin liralık kaçak cep telefonu ele geçirildi

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Ağrı'da 350 bin liralık kaçak cep telefonu ele geçirildi

Ağrı'nın Patnos ilçesinde piyasa değeri 350 bin lira olan 41 adet kaçak telefonu ele geçirildi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde piyasa değeri 350 bin lira olan 41 adet kaçak telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin deşifresi ve önlenmesine yönelik çalışmalarda şüphe üzerine durdurdukları İ.K.'nın üzerinde arama yaptı. Arama sonucunda piyasa değeri 250 bin lira olan 30 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi. İ.K.'nin çalıştığı iletişim malzemeleri satılan iş yerinde de arama yapan ekipler, piyasa değeri 100 bin lira olan 11 adet kaçak cep telefonu daha ele geçirdi. Piyasa değeri toplam 350 bin lira olan 41 kaçak telefonun ele geçirildiği olaya ilişkin iş yeri sahibi F.G. hakkında soruşturma başlatıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Patnos Ağrı 3. Sayfa Güncel Haberler

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