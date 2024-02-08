Doğubayazıt'ta Şehit Savcı Hakan Kılıç İçin Mevlit Okutuldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, 12 yıl önce terör örgütü PKK'nın silahlı saldırısı sonucu şehit olan Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç için mevlit okutuldu, dua edildi.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca ilçedeki Merkez Camisinde, şehit Kılıç için mevlit programı gerçekleştirildi.

Programda, savcı Kılıç için mevlit okutuldu, ardından dua edildi.

Programa, Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcısı Eren Öztaş, Türk Kızılay Şube Başkanı Kemal Şahin, cumhuriyet savcıları, hakimler, adliye personeli, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Programın ardından cami çıkışında Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca vatandaşlara gül suyu ve çikolata, Kızılay tarafından da nohutlu pilav ikram edildi.

Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç, 5 Şubat 2012'de alışverişe gittiği sırada çarşı merkezinde terör örgütü PKK tarafından uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmış ve nakledildiği Ankara'da tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu.