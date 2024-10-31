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Hac kuraları çekildi mi?

Hac kuraları çekildi mi?
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hacca bu yıl gitmeye hak kazanacakları belirlemek için, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonunda gerçekleştirilen kura sonuçlarının hayırlara vesile olmasını diledi. Peki, Hac kuraları çekildi mi?

İslam coğrafyasının son birkaç asırdır işgal, savaş, katliam ve soykırımlara sahne olduğunu, özellikle ilk kıble Kudüs ve çevresinin bu acıyı en derin şekilde hissettiğini söyleyen Erbaş, sözlerini devam ettirdi. Peki, Hac kuraları çekildi mi?

HAC KURALARI ÇEKİLDİ Mİ?

Hac ibadeti için bu yıl 159 bin 798 vatandaşın ön kayıt yaptırdığını bildiren Ali Erbaş, "Geçmiş yıllardan kayıtları devam eden vatandaşlarımızla bugün kuraya girecek sayı 1 milyon 849 bin 584'tür. Yani bugün burada 1 milyon 849 bin 584 vatandaşımız arasından kura çekilecek." ifadesini kullandı.

Bu sene Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye tanınan kontenjanın 84 bin 942 olduğunu belirten Erbaş, "Kurada adı çıkan kardeşlerimiz, önümüzdeki hac ibadeti için kesin kayıt yaptırma hakkı kazanmış olacaktır. Rabb'im hayırlısıyla tamamlamayı nasip eylesin." dedi.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel müdürü Remzi Bircan da hac süreciyle ilgili bilgi vererek, kurada ismi çıkan hacı adaylarının kesin kayıtlarını 4 Kasım'dan itibaren yapabileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından hac ibadeti için kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 849 bin 584 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Bilgisayar ortamında ve noter huzurunda yapılan kura çekimine, görevlilerin yanı sıra hacı adayları ve yakınları katıldı.

Hacı adayları, sonuçları saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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