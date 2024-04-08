Ağlı Belediyesi İftar Programı Düzenledi

Ağlı Belediyesi tarafından iftar programı düzenlendi.

Belediye Başkanı Bülent Ergin, Belediye Düğün Sarayı'nda düzenlenen iftarda, birlik beraberliğin önemini vurguladı.

İftar programlarını tekrarlamayı planladıklarını dile getiren Ergin, "Belediye bünyemizde yapılan iftar programımızda kıymetli halkımızla bir araya geldik. Allah izin verirse bugün ilkini başlattığımız iftar programımızı her sene tekrarlayacağız." dedi.

İftara, AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, Azdavay Belediye Başkanı Cevat Taşkan, İl Genel Meclisi Üyesi Doğan Ünlü ve vatandaşlar katıldı.