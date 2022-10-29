Ağız Yoluyla Uygulanan Kovid-19 Aşı Takviyesi Kullanıma Hazır

SHANGHAİ, 29 Ekim (Xinhua) -- Shanghai sakinleri, Kovid-19 aşısı olurken artık yeni bir seçeneğe sahip: ağız yoluyla aşı olma.İçinde bulunduğumuz hafta itibariyle Çin'in bu kenti, iğnesiz Kovid-19 aşısını uygulamaya başladı.

Çin'in doğusundaki Shanghai'da Jiading yeni kentinin Malu kasabasındaki bir halk sağlığı merkezinde Kovid-19 aşısının kutusu üzerinde bilgileri gösteren bir sağlık çalışanı, 19 Nisan 2021. (Fotoğraf: Liu Ying/Xinhua)

SHANGHAİ, 29 Ekim (Xinhua) -- Shanghai sakinleri, Kovid-19 aşısı olurken artık yeni bir seçeneğe sahip: ağız yoluyla aşı olma.

İçinde bulunduğumuz hafta itibariyle Çin'in bu kenti, iğnesiz Kovid-19 aşısını uygulamaya başladı. Aşı olmak isteyenler aerosolleştirilmiş bu aşıyı içine çekerek aşı olabiliyor.

Çarşamba günü yerel bir aşı merkezinde ağızdan uygulanan aşıyı olan bir kenti sakini, "Soluması sadece birkaç saniye sürüyor" diye konuştu. Daha önce kas içine uygulanan aşıdan iki doz olan bu kişi, "İğne yaptırmaktan çok daha kolay" diye ekledi.

Çin Mühendislik Akademisi'nde bir akademisyen olan Chen Wei liderliğindeki bir araştırma ekibi ve Çin biyoteknoloji şirketi CanSino Biologics Şirketi tarafından ortaklaşa geliştirilen adenovirüs tip 5 vektör bazlı bir aşı olan solunabilir aşı, daha önce Kovid-19 aşısı olmuş kişilerde takviye doz olarak uygulanıyor.

Temel aşı talimatlarını açıklayan yerel hastane hemşiresi He Jinhui, "Solunan doz, 0,1 milimetre düzeyinde. Aşı olacakların beyaz şişenin ağızlığını ağızlarına yerleştirmeleri, gazı derin şekilde içlerine çekmeleri ve en az beş saniye nefeslerini tutarak prosedürü tamamlamaları gerekiyor" diye konuştu.

Solunan doz, geleneksel kas içine uygulanan aşı dozunun yaklaşık beşte biri düzeyinde olmasına karşı daha güçlü bir bağışıklık tepkisi üretebiliyor.

CanSino'da baş bilim insanı olan Zhu Tao, kas içine uygulamaya göre solunum yoluyla uygulamanın, farklı bir bağışıklık tepkisi ürettiğini, bunun da mukozal bağışıklık olduğunu söyledi.

Zhu, "Solunabilir aşı etkin şekilde beden sıvılarındaki etkisizleştirici antikorların düzeyini artırabiliyor ve aynı zamanda solunum mukozasında IgA antikorları da üretebiliyor; bu antikorlar, mevcut aşıların Omicron'un üst solunum yollarını enfekte etmesini önleme kabiliyetini güçlendirebiliyor" ifadelerini kullandı.

İğnesiz aşıyı olan bazı kişilere göre aşı hem daha ağrısız hem de ağızda tatlılık hissi uyandırıyor.

Zhu, bu tadın, viral vektörün kararlılığını artırmak için aşıya eklenen son derece düşük konsantrasyonlu şekerden kaynaklandığı açıkladı.

Araştırmacılar geçen yıl 420 Çinli katılımcıyla randomize edilmiş bir klinik deney gerçekleştirerek aşı takviyesinin güvenliğini ve takviye doz olarak bağışıklık sağlayıcılığını değerlendi. Lancet Respiratory Medicine dergisinde yayımlanan sonuçlara göre, aşı iyi tolere ediliyor ve yetişkinlerde Kovid-19'a karşı yüksek düzeyde etkisizleştirici antikor üretimini tetikleyebiliyor.

Çin, solunabilir aşının 18 yaş ve üzerinde olan ve altı ay öncesine kadar geleneksel aşılardan iki doz olmuş kişilerde acil kullanımına onay verdi. Aşı geliştiricisi, ağızdan aşı araştırmalarının genişletilmesi için başvuruda bulunmayı planladığını söyledi.

Çarşamba günü aşı randevusu almış, soyadı Ding olan bir Shanghai sakini, "İğnelerden ve enjeksiyon ağrısından korkuyorum. Solunan aşının uygulanmasının daha kolay olacağını düşünüyorum" diye konuştu.