AĞACA ÇARPAN MOTOSİKLETTEKİ 2 GENCİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZA KAMERADA

Antalya'da yola aniden çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapan Yasin Mutlu'nun (19) kullandığı motosiklet, refüjdeki palmiye ağacına çarptı. Kazada Mutlu ile arkasındaki arkadaşı Mert Çabuk (19) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Mahallesi Fatih Terim Caddesi üzerinde meydana geldi. Yasin Mutlu 07 ARV 74 plakalı motosikletiyle kent merkezine doğru seyir halindeyken yola çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan motosiklet, refüjde bulunan palmiye ağacına çarptı. Kazada sürücü Yasin Mutlu ile arkasında bulunan Mert Çabuk yola savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, bir vatandaş yaralı gençlerden birine kalp masajı yaptı. Gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Mutlu ve Çabuk'u ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. 2 genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

CEP TELEFONU VE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kazanın ardında çevredekilerin koşarak yardım etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir vatandaşın gençlerden birine kalp masajı yaptığı görüldü. Bir kişinin Ambulans nerede, ambulansı ara. Yaşıyor mu demesi dikkati çekti. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde süratle gelen motosikletin palmiye ağacına çarpması sonrasında gençlerin savrulduğu görüldü.