AFYONKARAHİSAR'IN İLK KADIN VALİSİ YİĞİTBAŞI GÖREVİNE BAŞLADI - Haberler

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Afyonkarahisar'a atanan Kübra Güran Yiğitbaşı, kentin ilk kadın valisi olarak görevine başladı. Vali Yiğitbaşı, "Afyonkarahisar'da görev yapacak ilk kadın vali olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla 10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ilin valisi merkeze alındı, 9 ile de yeni vali atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Valiliği görevine atandı. Bu atamayla Yiğitbaşı, kentin ilk kadın valisi olurken, aynı kararla Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ise Kayseri Valiliği'ne atandı. Bugün yeni görevine başlamak için kente gelen Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, valilik girişinde il protokolü tarafından karşılandı. İlk olarak valilik personeli tarafından çiçek verilen Vali Yiğitbaşı, daha sonra vali yardımcıları ve il protokolü ile tokalaştı.

'BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUM'

Daha sonra makama geçen Vali Yiğitbaşı, basın mensuplarına açıklama yaptı. Afyonkarahisar Valiliği görevine kendisini layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya şükranlarını sunarak açıklamasına başlayan Vali Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'ı tanıdığını söyledi. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, "Afyonkarahisar'da görev yapacak ilk kadın vali olmaktan ayrıca büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu açıdan üzerime düşen sorumluluğun farkında ve bilincinde olarak Afyonkarahisar'ı daha parlak bir geleceğe taşımak için büyük bir gayretle çalışacağımı ifade etmek istiyorum" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel