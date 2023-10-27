TEDAVİSİ TAMAMLANAN KUŞLAR DOĞAYA SALINDI

Afyonkarahisar'da tedavileri tamamlanan 3 kuş protokol üyelerinin katıldığı törenle doğaya salındı.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni (AKÜREM) ziyaret ederek, yaralı halde merkeze getirilen çeşitli yaban hayvanlarını inceledi. Vali Yiğitbaşı, AKÜREM Müdürü Prof. Dr. İsmail Aytekin'den bilgiler aldı. Merkezde tedavileri tamamlanan kerkenez, kulaklı orman baykuşu ve kızıl şahin, Vali Yiğitbaşı ve protokol üyeleri tarafından doğaya salındı. Tedavileri tamamlanan puhu kuşu, yılan kartalı ve bayağı şahin ise doğasına uygun bölgeden salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Hayvanları doğaya saldıktan sonra açıklama yapan Vali Yiğitbaşı, Çevre illere de hizmet veren Türkiye'deki 6 büyük rehabilitasyon ve tedavi merkezinden birisiyiz. Bu anlamda çevre illerden yoğun ilgi ve talep alıyoruz. Bizler de burada tedavisi yapılan kerkenez, kulaklı orman baykuşu ve kızıl şahini doğal ortamına bıraktık. Puhu kuşu, yılan kartalı ve bayağı şahin ise daha yüksekten salınması gerektiği için daha sonra doğaya salınacak. Emekleri, gayretleri nedeniyle tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu tür güzel merkezlerimizin sayısının şehrimizde artmasını temenni ediyorum dedi.