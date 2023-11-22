Afyonkarahisar'da Ruhsatsız Tüfek Operasyonu: 45 Adet Tüfek Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ruhsatsız av tüfeği satmaya hazırlanan bir şahıs yakalandı. Operasyonda 45 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da ruhsatsız av tüfeği satmaya hazırlanan bir şahıs jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanırken, operasyonda 45 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Olay, Çobanlar ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Y., isimli bir şahsın kente ruhsatsız av tüfeği getireceği yönünde bilgi alan jandarma ekipleri harekete geçti. Şahsın kullandığı aracı Çobanlar ilçesinde durduran ekipler yaptıkları aramada 12'si yivsiz olmak üzere toplam 45 adet faturasız ve seri numarasız tüfek ele geçirdi. Olayın ardından şahıs gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR