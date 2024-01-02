Afyonkarahisar'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 3 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada, otomobil ile pırpır tarzı üç tekerlekli elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da otomobille pırpır tipli 3 tekerlekli elektrikli bisikletin karıştığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı.
V.A, (82) idaresindeki 03 AR 110 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Şuhut kara yolu Nuribey kavşağında Ş.G'nin (39) kullandığı pırpır tarzı üç tekerlekli elektrikli bisikletle çarpıştı.
Kazada elektrikli bisiklet sürücüsüyle araçta bulunan S.A. (21) ile İ.G. (7) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.