Afyonkarahisar'da Kamyonetin Refüje Çarpması Sonucu Bir Kişi Öldü

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında kamyonetin refüje çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve yapılan müdahalelere rağmen bir kişi kurtarılamadı. Sürücü ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.