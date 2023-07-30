Afyonkarahisar'da Kamyonetin Refüje Çarpması Sonucu Bir Kişi Öldü
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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında kamyonetin refüje çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve yapılan müdahalelere rağmen bir kişi kurtarılamadı. Sürücü ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da kamyonetin refüje çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre G.B. (19) idaresindeki 20 PH 351 plakalı kamyonet, Dazkırı ilçesinden Dinar ilçesine seyir halindeyken refüje çarptı.
Kazada yaralanan sürücü G.B. ve araçta bulunan B.A. Dinar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
B.A. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü G.B, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel