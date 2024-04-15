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Afyonkarahisar'da bir kişi darbedilerek öldürüldü, 4 şüpheli Uşak'ta yakalandı

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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir kişiyi darbederek öldürdükleri ileri sürülen 4 şüpheli Uşak'ta gözaltına alındı.

H.A'nın Yeni Mahalle'deki evine gelen M.D, T.K, Y.A ve C.Y. henüz bilinmeyen nedenle H.A. ile tartıştı.

H.A'yı çarşafla ağzını kapatarak darbeden şüpheliler, parmağındaki yüzükleri de alarak, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan H.A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, Uşak'a kaçtıkları belirlenen M.D, T.K, Y.A. ve C.Y'yi bu kentte yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Emirdağ Uşak 3.Sayfa Güncel Haberler

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