Afşin'de huzur toplantısı gerçekleştirildi - Haberler

Afşin'de huzur toplantısı gerçekleştirildi
AA - Sinan Doruk - Güncel
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Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından huzur toplantısı düzenlendi.
Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından huzur toplantısı düzenlendi.
Pınarbaşı Mahallesinde gerçekleştirilen toplantıya, Afşin İlçe Emniyet Müdürü Metin Cengiz'in yanı sıra Emniyet Müdürlüğünde görevli birim amirleri, bekçiler ve muhtarlar katıldı.
Genel güvenlik konularının görüşüldüğü toplantıda, asayiş, trafik, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu ile mücadele konusunda vatandaşlar bilgilendirildi.
Toplantıda, ayrıca vatandaşların ve muhtarların istekleri dinlendi.
AA / Sinan Doruk - Güncel