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Afrika Kalkınma Bankası Doğu Afrika'daki Demir Yolu Projesine 696 Milyon Dolarlık Destek Sağlayacak

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Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), Tanzanya, Burundi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC) demir yolu hattı projesi için 696 milyon dolarlık finansal destek sağlama kararı aldı. Proje, Doğu Afrika ülkelerinin ticaret ve yatırım alanında kalkınmasını hedefliyor.

Afrika Kalkınma Bankasının (AfDB), demir yolu hattı projesi için Tanzanya, Burundi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC) 696 milyon dolarlık finansal destek sağlama kararı aldığı bildirildi.

AfDB, Doğu Afrika'daki tren yolu hattı projesine dair açıklama yaptı.

Açıklamada, Tanzanya-Burundi-KDC Standart Hat Demiryolu Projesi için söz konusu ülkelere 696 milyon dolarlık destek verilmesi kararı alındığı kaydedilerek, atılan adımla Doğu Afrika ülkelerinin ticaret ve yatırım alanında kalkınmasının hedeflendiği belirtildi.

Projenin, Tanzanya ve Burundi'deki toplam maliyetinin 3,9 milyar dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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