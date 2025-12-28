Afganistan, Kandahar Narlarını İlk Kez Katar'a İhraç Etti

KABİL, 28 Aralık (Xinhua) -- Afganistan, tarım ürünlerini yeni uluslararası pazarlara açma çabaları kapsamında önemli bir adım atarak Kandahar vilayetinden Katar'a ilk nar ihracatını gerçekleştirdi.

Yerel medya kuruluşu Tolo News'in cumartesi günkü haberine göre, toplam yaklaşık 20 tonluk bu sevkiyat, Afgan üreticilerin bölge dışındaki alıcılara ulaşma yönündeki artan girişimlerini yansıtıyor. Haberde, vilayetin nar ihracatının geçen yıla göre yaklaşık yüzde 32 arttığı, Malezya, Özbekistan ve Rusya gibi ülkelere yaklaşık 22.000 ton nar gönderildiği belirtildi.

Uzun süredir önemli bir nar üretim bölgesi olan Kandahar'da bu yıl meyve ihracatında kayda değer bir artış görüldü.