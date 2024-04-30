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Afganistan'da camide silahlı saldırı: 6 ölü

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Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde bir camide düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde, bir camide namaz esnasında düzenlenen silahlı saldırıda, 6 kişi yaşamını yitirdi.

Taliban yönetiminin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Kani Metin, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Herat vilayetindeki Guzera ilçesinde dün akşam yerel saatle 21.00 sularında, bir saldırganın, kalaşnikov silahla camide ateş açması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Metin, olaya ilişkin detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağını kaydetti.

Öte yandan TOLO News kanalı ise Şiilere ait camideki saldırıda cami imamının da aralarında bulunduğu 7 kişinin öldüğünü duyurdu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan'da terör örgütü DEAŞ, zaman zaman özellikle Şii Hazaralara yönelik saldırılarda bulunuyor.

Kaynak: AA / Güncel

Afganistan Cami Terör Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Güncel Haberler

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