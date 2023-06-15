Afet Kriz Yönetiminde Medyanın Rolü Paneli Gerçekleştirildi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, yüzyılın felaketi olarak ifade edilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin, afet dönemlerinde medyanın önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirterek, "Afet kriz yönetimlerinde medyaya önemli sorumluluk düşüyor" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, yüzyılın felaketi olarak ifade edilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin, afet dönemlerinde medyanın önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirterek, "Afet kriz yönetimlerinde medyaya önemli sorumluluk düşüyor" dedi.

ATO Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) işbirliğiyle gerçekleştirilen "Afet Kriz Yönetiminde Medyanın Rolü Paneli"ne katıldı.

ATO Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan ATO Başkan Yardımcısı Aktay internetin ortaya çıkışı ve gelişen teknolojinin de etkisiyle medyanın gücünü ve etkinliğini daha da arttığını belirterek "Artık internete ulaşılan her yerden haber yapılabilen, cep telefonundan tek tuşla hızlıca habere ulaşılabilen bir çağdayız. Tüm bu gelişmeler medyanın gücü ve etkinliğiyle birlikte sorumluluğunu da artırıyor. Yüzyılın felaketi olarak ifade edilen Kahramanmaraş merkezli depremler, afet dönemlerinde medyanın sorumluluğunu ve sorumlu habercilik anlayışının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Afet kriz yönetiminde medyaya önemli sorumluluk düşüyor" dedi.

"İnsanların güvenliğini sağlamak açısından hayati öneme sahip"

Medya kuruluşlarının afetler öncesi halkın bilinçlenmesi ve hazırlıklı olmasında önemli görevler üstlendiğini kaydeden Aktay, "Afet dönemlerinde ise bölgeye doğru ihtiyaç malzemelerinin gönderilmesi, yardım faaliyetlerinin desteklenmesi, arama ve kurtarma çalışmalarının desteklenmesi gibi roller üstleniyor. Böyle zamanlarda halka doğru bilgi sağlama, bilincini artırma ve koordinasyon sağlama büyük önem taşıyor. Bu kritik görev insanların güvenliğini sağlamak açısından hayati öneme sahip" diye konuştu.

"Medya Fark Ederse Toplum da Fark Eder" temasıyla gerçekleştirilen "Afet Kriz Yönetiminde Medyanın Rolü Paneli"nin açılışında ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay'ın yanı sıra İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, RTÜK Başkan Vekili Orhan Karadaş ve TİMBİR Başkanı Dr. Süleyman Basa de konuşma yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından panel, "Afetleri Haberleştirmek", "Afet Risk ve Yardım", "O Anda Haberci Olmak" başlıklı oturumlarla devam etti. - ANKARA