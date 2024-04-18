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AFAD İklim Değişikliği Afet Yönetimi Projesi Kapanış Konferansı Düzenlendi

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AFAD Başkanlığı tarafından düzenlenen konferansta, iklim değişikliği ile mücadelede uluslararası işbirliğinin önemi vurgulandı. Konuşmacılar, iklim değişikliğinin afet risklerini artırdığına dikkat çekerek, toplumda farkındalık oluşturmanın ve direnci artırmanın önemine değindi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca İklim Değişikliği Afet Yönetimi Projesi Kapanış Konferansı düzenlendi.

AFAD Başkanlığındaki konferans, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, programda yaptığı konuşmada, iklim değişikliği ile mücadelede uluslararası işbirliğinin önemini vurguladı.

Karaloğlu, 2053 hedeflerine ulaşmak için yenilenebilir enerji, atık yönetimi ve orman genişletme alanlarında önemli mesafeler alındığını ancak daha fazla çalışma gerektiğini belirtti.

Doğaya saygılı şekilde yaşamanın önemini vurgulayan Karaloğlu, "İklim değişikliğinin afet risklerini artırdığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu nedenle, toplumda farkındalık oluşturmak, bilinçlendirmek ve direnci artırmak çok önemli." dedi.

Karaloğlu konuşmasını, programın hazırlanmasına katkı sunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, AFAD, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, bilim insanları ve diğer paydaşlara teşekkür ederek tamamladı.

"Türkiye, farklı meteorolojik afetlere hazır olmak mecburiyetinde"

AFAD Başkanı Okay Memiş de İklim Değişikliği Afet Yönetimi Projesi'nin başarıyla tamamlandığını ve proje sayesinde iklim değişikliğinden kaynaklı afetlere karşı önemli adımlar atıldığını vurguladı.

Pilot illerde yerel yönetimlerin kapasitesinin artırıldığını anlatan Memiş, vatandaşların iklim değişikliği konusunda bilinçlendirildiğini ifade etti.

Türkiye'de meteorolojik olayların artış gösterdiğine de değinen Memiş, "Bugün iklim değişikliği ile karaya kadar ulaşan hortumlar, tropik fırtınaları andıran fırtınalar ve geniş alanlarda maalesef ciğerimizi de yakan orman yangınları gibi olaylar görüyoruz." diye konuştu.

Memiş, 2021 yazında 16 günde 54 ilde 299 orman yangını yaşandığını hatırlatarak, "Değişen dünya iklimi nedeniyle Türkiye insan ve doğa kaynaklı diğer afetlerin yanı sıra farklı meteorolojik afetlere hazır olmak mecburiyetini taşıyor." dedi.

Tüm dünyanın iklim değişikliğine yönelik çözümleri özümseyerek çalışmalarına yön vermesi gerektiğini belirten Memiş, "Torunlarımıza güzel bir dünya bırakmak için en kuvvetli şekilde 2100'e sözüm var diyor ve 2100 projeksiyonunda kurumlar arası eşgüdümün, afetlerin sosyal ve ekonomik maliyetini en aza indirmenin, dezavantajlı kesimleri öncelemenin önemine dikkat çekmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD'ın Kapasitesinin Artırılması Teknik Destek Projesi Takım Lideri Şeyda Erciyes, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Yardımcısı Serdar Öztürk, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hüseyin Bayraktar ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği Program Sorumlusu Christian Ballaro da birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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