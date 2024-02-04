Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki demir yolunda onarım çalışmaları devam ediyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki demir yolunda çalışmalar devam ediyor. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde demir yolunda kayma ve bükülmeler oluştu. Ekiplerin demir yolundaki onarım çalışmaları devam ediyor. Onarımların tamamlanmasının ardından tren seferlerinin yeniden başlaması hedefleniyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki demir yolunda çalışmalar devam ediyor.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde demir yolunda kayma ve bükülmeler oluştu.
Ekiplerin demir yolundaki onarım çalışmaları devam ediyor.
Onarımların tamamlanmasının ardından tren seferlerinin yeniden başlaması hedefleniyor.