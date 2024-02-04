Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki demir yolunda onarım çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki demir yolunda çalışmalar devam ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde demir yolunda kayma ve bükülmeler oluştu.

Ekiplerin demir yolundaki onarım çalışmaları devam ediyor.

Onarımların tamamlanmasının ardından tren seferlerinin yeniden başlaması hedefleniyor.