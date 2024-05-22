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Adıyaman'ın coğrafi işaretli etsiz çiğ köftesi tanıtıldı

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Adıyaman'ın coğrafi işaretli etsiz çiğ köftesi, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında tanıtıldı. Vali Osman Varol, gastronominin dünyanın her yerinde öne çıktığını ve turizm hareketliliğinde en belirleyici unsurlardan biri haline geldiğini vurguladı. Adıyaman'ın zengin gastronomi kültürünü yaşatmak için çalışmalar yapıldığını belirten Varol, bu sayede istihdam ve kazanç ortaya koyabileceklerini ifade etti.

Adıyaman'ın coğrafi işaretli etsiz çiğ köftesi, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında tanıtıldı.

Vali Osman Varol, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde Adıyaman Üniversitesi'ndeki etkinlikte yaptığı konuşmada, gastronominin dünyanın her yerinde öne çıktığını söyledi.

Varol, gastronominin aynı zamanda toplumun kültürünü yansıttığını ve turizm hareketliliğinde en belirleyici unsurlardan biri haline geldiğini vurguladı.

Adıyaman'ın zengin gastronomi kültürünü yaşatmak için çalışma yaptıklarını belirten Varol, "Belediyemiz, üniversitemiz, ticaret odamız, kurumlarımız, tüm paydaşlarımızla birlikte bu zengin kültürümüzü bir an evvel insanlığa kazandırmak istiyoruz. Böylelikle Adıyamanlı hemşerilerimiz için olabildiğince fazla istihdam ve kazanç ortaya koyabileceğiz." dedi.

Etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu, Başsavcı Vekili Mehmet Hakan Doğan ile diğer ilgililer katıldı.

Konuşmaların ardından, hazırlanan ikramlar katılımcılara sunuldu.

Kaynak: AA / Güncel

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