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Adıyaman'da Motosiklet Hırsızlığı Olayı Aydınlatıldı

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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yaşanan 2 adet motosiklet hırsızlığı olayını jandarma ekipleri kısa sürede aydınlatarak, motosikletleri sahiplerine teslim etti.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yaşanan 2 adet motosiklet hırsızlığı olayını jandarma ekipleri kısa aydınlatarak, motosikletleri sahiplerine teslim etti.

Çelikhan ilçesinden iki adet motosiklet çalındı. Çelikhan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) koordinesinde yapılan çalışma sonucunda, çalınan 2 adet motosikletin Malatya'ya götürüldüğü tespit edilmesi üzerine Malatya'da operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon sonucunda; A.Y. isimli şahıs çaldığı 2 adet motosiklet ile yakalanarak, adli makamlar tarafından tutuklandı. Söz konusu 2 adet motosiklet sahiplerine teslim edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hisarcık Çelikhan Jandarma Adıyaman Güncel Haberler

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