Adıyaman'da Motosiklet Hırsızlığı Olayı Aydınlatıldı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yaşanan 2 adet motosiklet hırsızlığı olayını jandarma ekipleri kısa aydınlatarak, motosikletleri sahiplerine teslim etti.

Çelikhan ilçesinden iki adet motosiklet çalındı. Çelikhan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) koordinesinde yapılan çalışma sonucunda, çalınan 2 adet motosikletin Malatya'ya götürüldüğü tespit edilmesi üzerine Malatya'da operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon sonucunda; A.Y. isimli şahıs çaldığı 2 adet motosiklet ile yakalanarak, adli makamlar tarafından tutuklandı. Söz konusu 2 adet motosiklet sahiplerine teslim edildi. - ADIYAMAN