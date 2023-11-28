Adıyaman'da Kore gazileri onuruna yemek verildi

Güney Kore Büyükelçiliğince, Adıyaman'da Kore gazileri ve aileleri onuruna öğlen yemeği verildi.

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won-Ik, kentte yaşayan gaziler ile aileleri için bir otelde düzenlenen programa ev sahipliği yaptı.

Program, Kore şehitleri ve gazileri için saygı duruşunda bulunulması ve iki ülke marşlarının okunmasıyla başladı.

Vali Osman Varol, yaptığı konuşmada, Kore ile Türkiye halkının arasındaki dostluk köprüsünden bahsetti.

Güney Kore halkının Türkiye'nin kendilerine sağladığı katkıyı unutmadığını ifade eden Vali Varol, "Yıllar önce ülkemizin uluslararası sorumluluklarını yerine getirmek adına Güney Kore'de gerçekleşen haksızlığa karşı sunduğu katkı, buradan giden vatan evlatlarımızın orada kanlarıyla ödediği bedel, Kore halkına sağladığı katkı hiçbir zaman Kore devleti ile halkı tarafından unutulmadı." dedi.

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won-Ik ise Kore gazileri e aileleriyle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Lee Won-Ik, "Kore gazileri olmasaydı bugün Kore olmazdı." dedi.

Programa, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, Kore gazileri ve aileleri katıldı.