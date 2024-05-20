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Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı

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Adıyaman'da hakkında 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, sahte banka veya kredi kartı kullanmak suçundan aranıyordu.

Adıyaman'da hakkında 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında durumundan şüphelendikleri M.K.S'yi durdurdu.

Şüphelinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yapan ekipler, "Sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama-vergi usul kanununa muhalefet" suçundan hakkında 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

M.K.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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