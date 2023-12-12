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Adıyaman'da Bisiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

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Adıyaman'da bir kişi evinin bahçesinden çalınan bisikletini güvenlik kamerası kayıtları sayesinde buldu. Hırsızlık anı da kameralara yansıdı.

ADIYAMAN'da, evinin bahçesinden Muhammed Efe Şahin'e ait bisikleti çalan F.G. yakalanırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen hafta Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed Efe Şahin bisikletini binanın bahçesine bırakarak eve geçti. Bir süre sonra evden çıkan Şahin, bisikletinin çalındığını görünce durumu polis bildirdi. Ekipler güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, yüzünü maske ile kapatan hırsızlık şüphelisinin F.G. olduğunu tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin adresini tespit ederek, gözaltına aldı. Çalınan bisiklet sahibine teslim edilirken, F.G. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yeşilyurt Efe Şahin Güvenlik Hırsızlık 3. Sayfa Güncel Haberler

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