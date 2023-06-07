Adıyaman'da arpa ekili tarlada yangın

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 100 dönüm arpa ekili tarla, çıkan yangın nedeniyle zarar gördü.

Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında arpa ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangına, itfaiye ve vatandaşlar müdahale etti.

Yangında yaklaşık 100 dönümlük arpa tarlası tamamen yandı.