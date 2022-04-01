Adıyaman'da 800 fidan toprakla buluştu - Haberler

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Adıyaman'da 800 fidan toprakla buluştu

AA - Emin Tezerdi - Güncel
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Adıyaman'da 800 fidan toprakla buluştu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.

Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle Malatya yolu üzeri Soğucak mevkiinde, İlçe Orman İşletme Şefliği tarafından düzenlen fidan dikim etkinliğinde servi, sedir ve fıstık çamından oluşan 800 fidan toprakla buluştu.

Etkinliğe Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Orman İşletme Şefliği ekipleri ve öğrenciler katıldı.

AA / Emin Tezerdi - Güncel

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