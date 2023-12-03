Adıyaman'da 4 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
Adıyaman'da düzenlenen operasyonda, kırsaldaki bir evde yapılan aramada 4 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ve diğer silah malzemeleri ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 4 ruhsatsız silah ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsaldaki bir evde ruhsatsız silahlar bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler şüpheli M.T'nin adresinde yaptıkları aramada, 4 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ve tabancalara ait şarjör, 2 oluklu kama, 1 muşta ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.