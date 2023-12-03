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Adıyaman'da 4 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

3 Aralık 2023 14:19 Son Güncelleme: 14:20 Abone Ol

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda, kırsaldaki bir evde yapılan aramada 4 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ve diğer silah malzemeleri ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.