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Adıyaman'da 4 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Adıyaman'da düzenlenen operasyonda, kırsaldaki bir evde yapılan aramada 4 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ve diğer silah malzemeleri ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 4 ruhsatsız silah ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsaldaki bir evde ruhsatsız silahlar bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler şüpheli M.T'nin adresinde yaptıkları aramada, 4 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ve tabancalara ait şarjör, 2 oluklu kama, 1 muşta ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Adıyaman Güvenlik Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

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